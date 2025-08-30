CarrieVerse मूल्य (CVTX)
CarrieVerse (CVTX) रियल-टाइम प्राइस $0.000014 है. पिछले 24 घंटों में, CVTX ने $ 0.000014 के कम और $ 0.000041 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CVTX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.279949 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000014 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CVTX में --, 24 घंटों में -56.24%, तथा पिछले 7 दिनों में -64.67% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
CarrieVerse का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CVTX की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 14.00K है.
आज के दिन के दौरान, CarrieVerse का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CarrieVerse का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000111615 था.
पिछले 60 दिनों में, CarrieVerse का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000119797 था.
पिछले 90 दिनों में, CarrieVerse का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00010433809328550651 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-56.24%
|30 दिन
|$ -0.0000111615
|-79.72%
|60 दिन
|$ -0.0000119797
|-85.56%
|90 दिन
|$ -0.00010433809328550651
|-88.16%
Carrieverse is building an ecosystem around projects such as Cling Wallet, content-rich metaverse “Carrieverse” , blockchain game "SuperKola Tactics" and the IP-based NFT project “Kola From Space”. In Carrieverse”, users can enjoy gameplay, educational content in the realistic but unique metaverse. “SuperKola Tactics” is a blockchain-based TCG. In this world of strategy and RPG convergence, users must use creative strategy to claim victory. “Cling” is a blockchain platform that allows users to store crypto and game assets as well as providing DeFi services like designing money Legos. $CVTX will be the governance token to fuel the ecosystem; users can spend the token on different services and content. Utility tokens for each game will be linked to the governance token. Carrieverse plans to provide better experiences for token holders.
