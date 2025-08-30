SAINT की अधिक जानकारी

SAINT प्राइस की जानकारी

SAINT आधिकारिक वेबसाइट

SAINT टोकन का अर्थशास्त्र

SAINT प्राइस का पूर्वानुमान

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Carlo Acutis लोगो

Carlo Acutis मूल्य (SAINT)

गैर-सूचीबद्ध

1 SAINT से USD लाइव प्राइस:

$0.00529004
$0.00529004$0.00529004
+25.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Carlo Acutis (SAINT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:43:49 (UTC+8)

Carlo Acutis (SAINT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00405467
$ 0.00405467$ 0.00405467
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00556528
$ 0.00556528$ 0.00556528
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00405467
$ 0.00405467$ 0.00405467

$ 0.00556528
$ 0.00556528$ 0.00556528

$ 0.00556528
$ 0.00556528$ 0.00556528

$ 0
$ 0$ 0

-2.17%

+25.90%

+39.19%

+39.19%

Carlo Acutis (SAINT) रियल-टाइम प्राइस $0.00527216 है. पिछले 24 घंटों में, SAINT ने $ 0.00405467 के कम और $ 0.00556528 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SAINT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00556528 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SAINT में -2.17%, 24 घंटों में +25.90%, तथा पिछले 7 दिनों में +39.19% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Carlo Acutis (SAINT) मार्केट की जानकारी

$ 5.27M
$ 5.27M$ 5.27M

--
----

$ 5.27M
$ 5.27M$ 5.27M

999.32M
999.32M 999.32M

999,322,611.016062
999,322,611.016062 999,322,611.016062

Carlo Acutis का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.27M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SAINT की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.32M है, कुल आपूर्ति 999322611.016062 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.27M है.

Carlo Acutis (SAINT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Carlo Acutis का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00108462 था.
पिछले 30 दिनों में, Carlo Acutis का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0103783466 था.
पिछले 60 दिनों में, Carlo Acutis का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0133099744 था.
पिछले 90 दिनों में, Carlo Acutis का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0049148586650277689 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00108462+25.90%
30 दिन$ +0.0103783466+196.85%
60 दिन$ +0.0133099744+252.46%
90 दिन$ +0.0049148586650277689+1,375.55%

Carlo Acutis (SAINT) क्या है

Memecoin for the Patron Saint of the internet - Carlo Acutis. We are respecting and spreading the image of the new saint. We will create an AI for the saint which will talk as Carlo Acutis himself. This should be an interesting next step for the project among other listings. This is an important project. We are examining projects like Luce and their work in a religious context. We will work on growing the message of Carlo.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Carlo Acutis (SAINT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Carlo Acutis प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Carlo Acutis (SAINT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Carlo Acutis (SAINT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Carlo Acutis के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Carlo Acutis प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SAINT लोकल करेंसी में

Carlo Acutis (SAINT) टोकन का अर्थशास्त्र

Carlo Acutis (SAINT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SAINT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Carlo Acutis (SAINT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Carlo Acutis (SAINT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SAINT प्राइस 0.00527216 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SAINT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SAINT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00527216 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Carlo Acutis का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SAINT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.27M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SAINT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SAINT की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.32M USD है.
SAINT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SAINT ने 0.00556528 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SAINT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SAINT ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SAINT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SAINT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SAINT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SAINT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SAINT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:43:49 (UTC+8)

Carlo Acutis (SAINT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.