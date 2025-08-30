Carlo Acutis मूल्य (SAINT)
-2.17%
+25.90%
+39.19%
+39.19%
Carlo Acutis (SAINT) रियल-टाइम प्राइस $0.00527216 है. पिछले 24 घंटों में, SAINT ने $ 0.00405467 के कम और $ 0.00556528 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SAINT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00556528 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SAINT में -2.17%, 24 घंटों में +25.90%, तथा पिछले 7 दिनों में +39.19% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Carlo Acutis का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.27M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SAINT की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.32M है, कुल आपूर्ति 999322611.016062 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.27M है.
आज के दिन के दौरान, Carlo Acutis का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00108462 था.
पिछले 30 दिनों में, Carlo Acutis का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0103783466 था.
पिछले 60 दिनों में, Carlo Acutis का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0133099744 था.
पिछले 90 दिनों में, Carlo Acutis का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0049148586650277689 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00108462
|+25.90%
|30 दिन
|$ +0.0103783466
|+196.85%
|60 दिन
|$ +0.0133099744
|+252.46%
|90 दिन
|$ +0.0049148586650277689
|+1,375.55%
Memecoin for the Patron Saint of the internet - Carlo Acutis. We are respecting and spreading the image of the new saint. We will create an AI for the saint which will talk as Carlo Acutis himself. This should be an interesting next step for the project among other listings. This is an important project. We are examining projects like Luce and their work in a religious context. We will work on growing the message of Carlo.
