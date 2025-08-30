BARA की अधिक जानकारी

BARA प्राइस की जानकारी

BARA आधिकारिक वेबसाइट

BARA टोकन का अर्थशास्त्र

BARA प्राइस का पूर्वानुमान

Capybara Nation लोगो

Capybara Nation मूल्य (BARA)

गैर-सूचीबद्ध

1 BARA से USD लाइव प्राइस:

--
----
-18.50%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Capybara Nation (BARA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:56:34 (UTC+8)

Capybara Nation (BARA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.87%

-15.91%

+38.35%

+38.35%

Capybara Nation (BARA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BARA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BARA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BARA में +0.87%, 24 घंटों में -15.91%, तथा पिछले 7 दिनों में +38.35% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Capybara Nation (BARA) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 127.30M
$ 127.30M$ 127.30M

0.00
0.00 0.00

100,000,000,000,000.0
100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

Capybara Nation का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BARA की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 100000000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 127.30M है.

Capybara Nation (BARA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Capybara Nation का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Capybara Nation का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Capybara Nation का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Capybara Nation का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-15.91%
30 दिन$ 0+14.78%
60 दिन$ 0+13.75%
90 दिन$ 0--

Capybara Nation (BARA) क्या है

Capybara Nation merges the excitement of Web3 gaming with the simplicity of Telegram. Powered by cutting-edge blockchain technology, it makes decentralized gaming fun, accessible, and rewarding for everyone. Leveraging Telegram’s massive user base, Capybara Nation is here to onboard the masses into Web3. The game combines strategic upgrades with community-driven gameplay, allowing players to earn in-game coins, level up their quest cards, and maximize profits. Invite friends to unlock special tasks and reap additional rewards, making collaboration the heart of the game.

BARA लोकल करेंसी में

Capybara Nation (BARA) टोकन का अर्थशास्त्र

Capybara Nation (BARA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BARA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Capybara Nation (BARA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Capybara Nation (BARA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BARA प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BARA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BARA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Capybara Nation का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BARA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BARA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BARA की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
BARA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BARA ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BARA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BARA ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BARA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BARA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BARA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BARA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BARA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:56:34 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.