Capybara Nation मूल्य (BARA)
Capybara Nation (BARA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BARA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BARA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BARA में +0.87%, 24 घंटों में -15.91%, तथा पिछले 7 दिनों में +38.35% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Capybara Nation का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BARA की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 100000000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 127.30M है.
आज के दिन के दौरान, Capybara Nation का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Capybara Nation का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Capybara Nation का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Capybara Nation का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-15.91%
|30 दिन
|$ 0
|+14.78%
|60 दिन
|$ 0
|+13.75%
|90 दिन
|$ 0
|--
Capybara Nation merges the excitement of Web3 gaming with the simplicity of Telegram. Powered by cutting-edge blockchain technology, it makes decentralized gaming fun, accessible, and rewarding for everyone. Leveraging Telegram’s massive user base, Capybara Nation is here to onboard the masses into Web3. The game combines strategic upgrades with community-driven gameplay, allowing players to earn in-game coins, level up their quest cards, and maximize profits. Invite friends to unlock special tasks and reap additional rewards, making collaboration the heart of the game.
Capybara Nation (BARA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BARA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
