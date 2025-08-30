Capybara Memecoin मूल्य (BARA)
Capybara Memecoin (BARA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BARA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BARA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01961517 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BARA में -0.48%, 24 घंटों में -0.48%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Capybara Memecoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BARA की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 64.08K है.
आज के दिन के दौरान, Capybara Memecoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Capybara Memecoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Capybara Memecoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Capybara Memecoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.48%
|30 दिन
|$ 0
|+9.84%
|60 दिन
|$ 0
|+63.14%
|90 दिन
|$ 0
|--
What is the project about? The Capybara Memecoin project is a fun and unique cryptocurrency centered around our favorite adorable rodent, the capybara! It aims to bring joy and laughter to the crypto world by combining the charm of capybaras with the excitement of meme culture. With Capybara Memecoin, investors can participate in a lighthearted and entertaining community while potentially earning rewards. Join us as we embark on a capybara-filled journey of memes, laughter, and financial exploration! What makes your project unique? Our project stands out for its one-of-a-kind approach to the crypto world. Here's what makes Capybara Memecoin truly unique: Capybara Fandom: We embrace the adoration for capybaras and leverage their popularity to create a vibrant community around our cryptocurrency. No other project focuses specifically on these lovable creatures. Meme Culture Integration: We infuse the power of memes into the core of our project. By blending capybara cuteness with meme humor, we create an engaging and entertaining experience for our investors. Joyful Atmosphere: Capybara Memecoin is all about spreading joy and laughter. We foster a positive and lighthearted environment where members can share memes, engage in fun activities, and celebrate the capybara spirit together. History of your project. Capybara Memecoin: Born from passion and creativity, it combines capybara love, memes, and crypto. A vibrant community evolved, spreading laughter and potential rewards. The journey continues, leaving a unique mark in the crypto world. What’s next for your project? What's next for Capybara Memecoin? Community growth Enhanced features Partnerships Charitable initiatives Exchange listings Continued innovation What can your token be used for? Capybara Memecoin has various uses within its ecosystem: Trading Community engagement Rewards and incentives Exclusive access to capybara-themed content and merchandise
