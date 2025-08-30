CAPRI की अधिक जानकारी

Caprisun Monkey लोगो

Caprisun Monkey मूल्य (CAPRI)

गैर-सूचीबद्ध

1 CAPRI से USD लाइव प्राइस:

$0.0001032
$0.0001032$0.0001032
-5.10%1D
mexc
USD
Caprisun Monkey (CAPRI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:56:20 (UTC+8)

Caprisun Monkey (CAPRI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00010094
$ 0.00010094$ 0.00010094
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00011055
$ 0.00011055$ 0.00011055
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00010094
$ 0.00010094$ 0.00010094

$ 0.00011055
$ 0.00011055$ 0.00011055

$ 0.00732176
$ 0.00732176$ 0.00732176

$ 0.00004708
$ 0.00004708$ 0.00004708

-0.09%

-5.26%

-11.93%

-11.93%

Caprisun Monkey (CAPRI) रियल-टाइम प्राइस $0.0001029 है. पिछले 24 घंटों में, CAPRI ने $ 0.00010094 के कम और $ 0.00011055 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CAPRI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00732176 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00004708 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CAPRI में -0.09%, 24 घंटों में -5.26%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.93% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Caprisun Monkey (CAPRI) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 97.76K
$ 97.76K$ 97.76K

0.00
0.00 0.00

949,987,079.26
949,987,079.26 949,987,079.26

Caprisun Monkey का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CAPRI की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 949987079.26 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 97.76K है.

Caprisun Monkey (CAPRI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Caprisun Monkey का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Caprisun Monkey का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000178858 था.
पिछले 60 दिनों में, Caprisun Monkey का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000316642 था.
पिछले 90 दिनों में, Caprisun Monkey का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00002673489513114542 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.26%
30 दिन$ -0.0000178858-17.38%
60 दिन$ -0.0000316642-30.77%
90 दिन$ +0.00002673489513114542+35.10%

Caprisun Monkey (CAPRI) क्या है

Just a Monkey with a Caprisun

Caprisun Monkey (CAPRI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Caprisun Monkey प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Caprisun Monkey (CAPRI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Caprisun Monkey (CAPRI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Caprisun Monkey के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Caprisun Monkey प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CAPRI लोकल करेंसी में

Caprisun Monkey (CAPRI) टोकन का अर्थशास्त्र

Caprisun Monkey (CAPRI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CAPRI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Caprisun Monkey (CAPRI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Caprisun Monkey (CAPRI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CAPRI प्राइस 0.0001029 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CAPRI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CAPRI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0001029 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Caprisun Monkey का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CAPRI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CAPRI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CAPRI की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
CAPRI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CAPRI ने 0.00732176 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CAPRI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CAPRI ने 0.00004708 USD की ATL प्राइस देखी.
CAPRI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CAPRI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CAPRI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CAPRI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CAPRI का प्राइस का अनुमान देखें.
