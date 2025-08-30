Capo Was Right मूल्य (CWR)
Capo Was Right (CWR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CWR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CWR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02633569 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CWR में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +3.40% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Capo Was Right का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CWR की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 99999133.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 29.39K है.
आज के दिन के दौरान, Capo Was Right का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Capo Was Right का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Capo Was Right का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Capo Was Right का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+12.40%
|60 दिन
|$ 0
|+41.74%
|90 दिन
|$ 0
|--
CAPO WAS RIGHT CWR is a digital asset poised at the confluence of predictive market acumen and unparalleled financial innovation. Through a nuanced integration of bearish foresight and bullish momentum, CWR redefines asset volatility paradigms, offering an unparalleled hedge within the decentralized finance (DeFi) space.
Capo Was Right (CWR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CWR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
