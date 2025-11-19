एक्सचेंजDEX+
Candle TV का आज का लाइव मूल्य 0.0004491 USD है.CANDLE का मार्केट कैप 2,694,571 USD है. भारत में CANDLE से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

Candle TV (CANDLE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:50:22 (UTC+8)

Candle TV का आज का मूल्य

आज Candle TV (CANDLE) का लाइव मूल्य $ 0.0004491 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.90% का बदलाव आया है. मौजूदा CANDLE से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0004491 प्रति CANDLE है.

$ 2,694,571 के मार्केट कैप के अनुसार Candle TV करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 6.00B CANDLE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, CANDLE की ट्रेडिंग $ 0.00044444 (निम्न) और $ 0.00046211 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00478067 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00041896 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में CANDLE में पिछले एक घंटे में +0.02% और पिछले 7 दिनों में -32.16% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Candle TV (CANDLE) मार्केट की जानकारी

$ 2.69M
$ 2.69M$ 2.69M

--
----

$ 4.49M
$ 4.49M$ 4.49M

6.00B
6.00B 6.00B

9,999,922,091.356531
9,999,922,091.356531 9,999,922,091.356531

Candle TV का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.69M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CANDLE की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.00B है, कुल आपूर्ति 9999922091.356531 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.49M है.

Candle TV की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00044444
$ 0.00044444$ 0.00044444
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00046211
$ 0.00046211$ 0.00046211
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00044444
$ 0.00044444$ 0.00044444

$ 0.00046211
$ 0.00046211$ 0.00046211

$ 0.00478067
$ 0.00478067$ 0.00478067

$ 0.00041896
$ 0.00041896$ 0.00041896

+0.02%

+0.90%

-32.16%

-32.16%

Candle TV (CANDLE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Candle TV का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Candle TV का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003025298 था.
पिछले 60 दिनों में, Candle TV का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003112824 था.
पिछले 90 दिनों में, Candle TV का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0008351709755912923 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.90%
30 दिन$ -0.0003025298-67.36%
60 दिन$ -0.0003112824-69.31%
90 दिन$ -0.0008351709755912923-65.03%

Candle TV के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Candle TV (CANDLE) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में CANDLE का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Candle TV (CANDLE) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Candle TV के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Candle TV

2030 में 1 Candle TV का मूल्य कितना होगा?
अगर Candle TV 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Candle TV के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:50:22 (UTC+8)

Candle TV (CANDLE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Candle TV के बारे में और जानें

अस्वीकरण

