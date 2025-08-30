Candide Coin मूल्य (CCC)
Candide Coin (CCC) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CCC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CCC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00182807 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CCC में -0.30%, 24 घंटों में -1.90%, तथा पिछले 7 दिनों में -91.18% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Candide Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CCC की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 116.33K है.
आज के दिन के दौरान, Candide Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Candide Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Candide Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Candide Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.90%
|30 दिन
|$ 0
|-90.19%
|60 दिन
|$ 0
|-88.51%
|90 दिन
|$ 0
|--
Candide Coin is a charity driven token developed on the Binance Smart Chain which enables users to sustain their charity purpose by setting a little buy and sell tax for every transaction.
