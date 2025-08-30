Canary मूल्य (CNR)
Canary (CNR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CNR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CNR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.315431 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CNR में -0.87%, 24 घंटों में -4.24%, तथा पिछले 7 दिनों में -25.81% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Canary का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CNR की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 570000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 339.23K है.
आज के दिन के दौरान, Canary का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Canary का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Canary का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Canary का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.24%
|30 दिन
|$ 0
|-23.77%
|60 दिन
|$ 0
|-24.39%
|90 दिन
|$ 0
|--
Canary Exchange is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, the most promising and the fastest blockchain! Canary Exchange works with a model called AMM which is a game changing tech. Automated market makers (AMM) allow digital assets to be traded without permission and automatically by using liquidity pools instead of a traditional market of buyers and sellers. Canary features a token which is called CNR Token that is the official token of the Canary Exchange and other Canary Ecosystem dApps. You earn CNR Token by using Canary Exchange. If you wish, you can swap the tokens you earn to another cryptocurrency through Canary Exchange. Or if you wish, you can stake your CNR Tokens again and earn more CNR Tokens! CNR is capped at a maximum supply of 570 million tokens. ✓ The first 90% of tokens (~512 million tokens) are dedicated to the community treasury, where they will initially be used to fund liquidity mining. ✓ 5% (~29 million tokens) are dedicated to a community airdrop. ✓ And the remaining %5 (~29 million tokens) are dedicated to developers. Developers will be able to receive their wages on monthly periods.
