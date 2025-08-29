Camille मूल्य (CAMILLE)
Camille (CAMILLE) रियल-टाइम प्राइस $0,085074 है. पिछले 24 घंटों में, CAMILLE ने $ 0,084289 के कम और $ 0,085458 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CAMILLE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0,202958 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0,056391 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CAMILLE में +0,15%, 24 घंटों में +0,24%, तथा पिछले 7 दिनों में -2,69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Camille का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1,79M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CAMILLE की मार्केट में उपलब्ध राशि 21,00M है, कुल आपूर्ति 21000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1,79M है.
आज के दिन के दौरान, Camille का USD में मूल्य बदलाव $ +0,00020216 था.
पिछले 30 दिनों में, Camille का USD में मूल्य बदलाव $ -0,0135266809 था.
पिछले 60 दिनों में, Camille का USD में मूल्य बदलाव $ -0,0164408822 था.
पिछले 90 दिनों में, Camille का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0,00020216
|+0,24%
|30 दिन
|$ -0,0135266809
|-15,89%
|60 दिन
|$ -0,0164408822
|-19,32%
|90 दिन
|$ 0
|--
Camille is an AI agent built to simplify DeFi decisions, automatically detecting and analyzing a user’s positions across multiple DEXs and chains. Powered by Datai Network and real-time on-chain data, it delivers personalized yield strategies, from low-risk growth to short-term market plays. This AI Agent has real utility, and offers to its users a uniquely advanced way to access onchain data insights to help keep them informed and leveraging market analytics and dynamics to optimize their portfolios. Function: In the First Version Current (V1) to be launched in March 2025, users will get access to: - Portfolio Analysis: Gathers user pool data and compares performance against market metrics. - LLM-Driven Recommendations: Evaluates pool trends (APY, IL, ROI) daily, assigning a recommendation score with insight tags (e.g., “Above Market Average,” “Most Volatile”). - Automated Updates: Uses historical data snapshots to refine suggestions. In the upcoming version (V2), users will be able to access (with earlier access for $CAMILLE holders): - Advanced Pool Discovery: Beyond exact token pairs, Camille will find “similar” pools based on risk profiles and token attributes. - DeFi Smart Wallet Tracking: for copy-trading services - Customized Strategies: More nuanced approaches aligned with individual risk tolerance and broader market context. - Trade Execution: Beyond optimizing portfolio and findings gem pools, users will be able to execute Camille’s recommendations in one click
