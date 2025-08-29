CAMILLE की अधिक जानकारी

Camille लोगो

Camille मूल्य (CAMILLE)

गैर-सूचीबद्ध

1 CAMILLE से USD लाइव प्राइस:

$0,085152
+0,30%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Camille (CAMILLE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:27:53 (UTC+8)

Camille (CAMILLE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0,084289
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0,085458
24 घंटे में उच्चतम

$ 0,084289
$ 0,085458
$ 0,202958
$ 0,056391
+0,15%

+0,24%

-2,69%

-2,69%

Camille (CAMILLE) रियल-टाइम प्राइस $0,085074 है. पिछले 24 घंटों में, CAMILLE ने $ 0,084289 के कम और $ 0,085458 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CAMILLE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0,202958 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0,056391 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CAMILLE में +0,15%, 24 घंटों में +0,24%, तथा पिछले 7 दिनों में -2,69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Camille (CAMILLE) मार्केट की जानकारी

$ 1,79M
--
$ 1,79M
21,00M
21 000 000,0
Camille का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1,79M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CAMILLE की मार्केट में उपलब्ध राशि 21,00M है, कुल आपूर्ति 21000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1,79M है.

Camille (CAMILLE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Camille का USD में मूल्य बदलाव $ +0,00020216 था.
पिछले 30 दिनों में, Camille का USD में मूल्य बदलाव $ -0,0135266809 था.
पिछले 60 दिनों में, Camille का USD में मूल्य बदलाव $ -0,0164408822 था.
पिछले 90 दिनों में, Camille का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0,00020216+0,24%
30 दिन$ -0,0135266809-15,89%
60 दिन$ -0,0164408822-19,32%
90 दिन$ 0--

Camille (CAMILLE) क्या है

Camille is an AI agent built to simplify DeFi decisions, automatically detecting and analyzing a user’s positions across multiple DEXs and chains. Powered by Datai Network and real-time on-chain data, it delivers personalized yield strategies, from low-risk growth to short-term market plays. This AI Agent has real utility, and offers to its users a uniquely advanced way to access onchain data insights to help keep them informed and leveraging market analytics and dynamics to optimize their portfolios. Function: In the First Version Current (V1) to be launched in March 2025, users will get access to: - Portfolio Analysis: Gathers user pool data and compares performance against market metrics. - LLM-Driven Recommendations: Evaluates pool trends (APY, IL, ROI) daily, assigning a recommendation score with insight tags (e.g., “Above Market Average,” “Most Volatile”). - Automated Updates: Uses historical data snapshots to refine suggestions. In the upcoming version (V2), users will be able to access (with earlier access for $CAMILLE holders): - Advanced Pool Discovery: Beyond exact token pairs, Camille will find “similar” pools based on risk profiles and token attributes. - DeFi Smart Wallet Tracking: for copy-trading services - Customized Strategies: More nuanced approaches aligned with individual risk tolerance and broader market context. - Trade Execution: Beyond optimizing portfolio and findings gem pools, users will be able to execute Camille’s recommendations in one click

Camille (CAMILLE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Camille प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Camille (CAMILLE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Camille (CAMILLE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Camille के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Camille प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CAMILLE लोकल करेंसी में

Camille (CAMILLE) टोकन का अर्थशास्त्र

Camille (CAMILLE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CAMILLE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Camille (CAMILLE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Camille (CAMILLE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CAMILLE प्राइस 0,085074 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CAMILLE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CAMILLE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0,085074 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Camille का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CAMILLE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1,79M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CAMILLE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CAMILLE की मार्केट में उपलब्ध राशि 21,00M USD है.
CAMILLE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CAMILLE ने 0,202958 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CAMILLE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CAMILLE ने 0,056391 USD की ATL प्राइस देखी.
CAMILLE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CAMILLE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CAMILLE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CAMILLE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CAMILLE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:27:53 (UTC+8)

अस्वीकरण

