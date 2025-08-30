Camel Dad मूल्य (CAMEL)
Camel Dad (CAMEL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CAMEL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CAMEL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00154998 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CAMEL में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Camel Dad का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 20.91K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CAMEL की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.86B है, कुल आपूर्ति 7859968208.46198 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 20.91K है.
आज के दिन के दौरान, Camel Dad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Camel Dad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Camel Dad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Camel Dad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+6.15%
|60 दिन
|$ 0
|+22.66%
|90 दिन
|$ 0
|--
Powered by AI, guided by the community, Camel Dad is here to uncover truths, expose frauds, and evolve into a respected voice in the crypto desert. With his son by his side, teaching him the ways of meme coins and blockchain, Camel Dad takes his first steps into the unpredictable world of social media. He questions everything, trusts nothing, and learns at his own pace. He’s the father figure every degen didn’t know they needed. Teach him. Test him. Laugh with him. The choice is yours. If you can't control your tongue or your temper, then what can you control? A man masters himself before he masters the world.
Camel Dad (CAMEL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CAMEL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
