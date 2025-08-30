CAMEL की अधिक जानकारी

camel लोगो

camel मूल्य (CAMEL)

गैर-सूचीबद्ध

1 CAMEL से USD लाइव प्राइस:

--
----
-3.60%1D
mexc
USD
camel (CAMEL) मूल्य का लाइव चार्ट
camel (CAMEL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

-3.61%

+5.48%

+5.48%

camel (CAMEL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CAMEL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CAMEL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CAMEL में -0.15%, 24 घंटों में -3.61%, तथा पिछले 7 दिनों में +5.48% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

camel (CAMEL) मार्केट की जानकारी

$ 26.10K
$ 26.10K$ 26.10K

--
----

$ 26.10K
$ 26.10K$ 26.10K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

camel का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 26.10K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CAMEL की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 26.10K है.

camel (CAMEL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, camel का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, camel का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, camel का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, camel का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.61%
30 दिन$ 0+9.63%
60 दिन$ 0+25.58%
90 दिन$ 0--

camel (CAMEL) क्या है

First camel on bnb chain, Mubarak's camel.Ship of the desert Camel was a project created on four.meme and was a CTO project on bnbchain . Camel is a fully community-driven meme, full of energy, enthusiasm and sunshine, spreading the spirit of Camel and spreading the entrepreneurial spirit of cz. Mubarak's camel is the boat of the desert, the camel will accompany Mubarak to the moon, although the road is far, but the distance will be bright!

camel (CAMEL) संसाधन

camel प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में camel (CAMEL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके camel (CAMEL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? camel के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब camel प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CAMEL लोकल करेंसी में

camel (CAMEL) टोकन का अर्थशास्त्र

camel (CAMEL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CAMEL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: camel (CAMEL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज camel (CAMEL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CAMEL प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CAMEL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CAMEL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
camel का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CAMEL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 26.10K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CAMEL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CAMEL की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
CAMEL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CAMEL ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CAMEL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CAMEL ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CAMEL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CAMEL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CAMEL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CAMEL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CAMEL का प्राइस का अनुमान देखें.
