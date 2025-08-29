Calvin in the Cabal मूल्य (CALVIN)
-0.05%
-2.80%
-2.67%
-2.67%
Calvin in the Cabal (CALVIN) रियल-टाइम प्राइस $0.00106108 है. पिछले 24 घंटों में, CALVIN ने $ 0.00103716 के कम और $ 0.00110447 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CALVIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00866542 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CALVIN में -0.05%, 24 घंटों में -2.80%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.67% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Calvin in the Cabal का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.06M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CALVIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.93M है, कुल आपूर्ति 999928733.603452 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.06M है.
आज के दिन के दौरान, Calvin in the Cabal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Calvin in the Cabal का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001509075 था.
पिछले 60 दिनों में, Calvin in the Cabal का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006247901 था.
पिछले 90 दिनों में, Calvin in the Cabal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.80%
|30 दिन
|$ -0.0001509075
|-14.22%
|60 दिन
|$ -0.0006247901
|-58.88%
|90 दिन
|$ 0
|--
$CALVIN provides real utility through world-class automated trading and multimedia entertainment. From exposing the Cabal to rewarding holders, Calvin keeps the community informed, empowered, and ahead of the curve. Through trading performance, on-chain tools, and expanding media presence, he’s bridging culture and capital—reshaping the future of AI-powered finance.
Calvin in the Cabal (CALVIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CALVIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
