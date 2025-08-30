Calum मूल्य (CALUM)
Calum (CALUM) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CALUM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CALUM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CALUM में --, 24 घंटों में 0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में +18.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Calum का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.78K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CALUM की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.54M है, कुल आपूर्ति 999539821.8926 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.78K है.
आज के दिन के दौरान, Calum का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0 था.
पिछले 30 दिनों में, Calum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Calum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Calum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0.0
|0.00%
|30 दिन
|$ 0
|-16.71%
|60 दिन
|$ 0
|-20.97%
|90 दिन
|$ 0
|--
Calum is a curious and imaginative young boy who turns to the vast wonders of the universe as a way to navigate his own struggles with mental health. With a heart full of questions and a mind captivated by stars, planets, and galaxies, Calum finds solace in exploring the mysteries of space, both real and imagined. Each discovery—whether about black holes or constellations—mirrors his inner quest to understand himself and his emotions. Through his cosmic adventures, Calum learns that the universe, like his own mind, is vast, sometimes chaotic, but endlessly beautiful. His story is one of hope, resilience, and the belief that even in the darkest voids, there’s always a light to guide you home.
Calum (CALUM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CALUM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
