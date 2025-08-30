CBANK की अधिक जानकारी

Cairo Bank लोगो

Cairo Bank मूल्य (CBANK)

गैर-सूचीबद्ध

1 CBANK से USD लाइव प्राइस:

$0.109284
-1.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Cairo Bank (CBANK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:25:02 (UTC+8)

Cairo Bank (CBANK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.108534
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.111702
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.108534

$ 0.111702

$ 2.43

$ 0.054961

--

-1.73%

+0.97%

+0.97%

Cairo Bank (CBANK) रियल-टाइम प्राइस $0.109284 है. पिछले 24 घंटों में, CBANK ने $ 0.108534 के कम और $ 0.111702 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CBANK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.43 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.054961 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CBANK में --, 24 घंटों में -1.73%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.97% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Cairo Bank (CBANK) मार्केट की जानकारी

$ 352.54K

--
----

$ 393.42K

3.23M

3,600,000.0

Cairo Bank का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 352.54K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CBANK की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.23M है, कुल आपूर्ति 3600000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 393.42K है.

Cairo Bank (CBANK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Cairo Bank का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0019299105078577 था.
पिछले 30 दिनों में, Cairo Bank का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0099131953 था.
पिछले 60 दिनों में, Cairo Bank का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0358896961 था.
पिछले 90 दिनों में, Cairo Bank का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0294698777911851 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0019299105078577-1.73%
30 दिन$ +0.0099131953+9.07%
60 दिन$ +0.0358896961+32.84%
90 दिन$ +0.0294698777911851+36.92%

Cairo Bank (CBANK) क्या है

Cairo Finance is an all-in-one DEFI platform dedicated to making decentralized finance accessible for everyone. Our ecosystem offers a range of innovative products, including a multichain swap aggregator, liquid staking, copy trading, GameFi, and more. At the heart of this dynamic ecosystem is the CBANK Token, designed to benefit from various utilities within the platform.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Cairo Bank प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Cairo Bank (CBANK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Cairo Bank (CBANK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Cairo Bank के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Cairo Bank प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CBANK लोकल करेंसी में

Cairo Bank (CBANK) टोकन का अर्थशास्त्र

Cairo Bank (CBANK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CBANK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Cairo Bank (CBANK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Cairo Bank (CBANK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CBANK प्राइस 0.109284 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CBANK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CBANK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.109284 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Cairo Bank का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CBANK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 352.54K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CBANK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CBANK की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.23M USD है.
CBANK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CBANK ने 2.43 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CBANK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CBANK ने 0.054961 USD की ATL प्राइस देखी.
CBANK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CBANK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CBANK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CBANK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CBANK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:25:02 (UTC+8)

अस्वीकरण

