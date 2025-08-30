CZRX की अधिक जानकारी

c0x मूल्य (CZRX)

गैर-सूचीबद्ध

1 CZRX से USD लाइव प्राइस:

$0.00510017
$0.00510017$0.00510017
-4.80%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
c0x (CZRX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:43:19 (UTC+8)

c0x (CZRX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00508138
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00548749
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00508138
$ 0.00548749
$ 0.282705
$ 0.00256919
-0.73%

-4.85%

-2.31%

-2.31%

c0x (CZRX) रियल-टाइम प्राइस $0.00510017 है. पिछले 24 घंटों में, CZRX ने $ 0.00508138 के कम और $ 0.00548749 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CZRX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.282705 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00256919 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CZRX में -0.73%, 24 घंटों में -4.85%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

c0x (CZRX) मार्केट की जानकारी

$ 704.75K
--
$ 704.75K
138.18M
138,180,620.2831912
c0x का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 704.75K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CZRX की मार्केट में उपलब्ध राशि 138.18M है, कुल आपूर्ति 138180620.2831912 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 704.75K है.

c0x (CZRX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, c0x का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000259910112979596 था.
पिछले 30 दिनों में, c0x का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001042622 था.
पिछले 60 दिनों में, c0x का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006744189 था.
पिछले 90 दिनों में, c0x का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000253542323808959 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000259910112979596-4.85%
30 दिन$ -0.0001042622-2.04%
60 दिन$ +0.0006744189+13.22%
90 दिन$ +0.000253542323808959+5.23%

c0x (CZRX) क्या है

Compound protocol balance token

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

c0x प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में c0x (CZRX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके c0x (CZRX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? c0x के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब c0x प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CZRX लोकल करेंसी में

c0x (CZRX) टोकन का अर्थशास्त्र

c0x (CZRX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CZRX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: c0x (CZRX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज c0x (CZRX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CZRX प्राइस 0.00510017 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CZRX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CZRX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00510017 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
c0x का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CZRX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 704.75K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CZRX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CZRX की मार्केट में उपलब्ध राशि 138.18M USD है.
CZRX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CZRX ने 0.282705 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CZRX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CZRX ने 0.00256919 USD की ATL प्राइस देखी.
CZRX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CZRX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CZRX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CZRX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CZRX का प्राइस का अनुमान देखें.
