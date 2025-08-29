BZRX की अधिक जानकारी

bZx Protocol मूल्य (BZRX)

1 BZRX से USD लाइव प्राइस:

$0.00287381
0.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
bZx Protocol (BZRX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:27:30 (UTC+8)

bZx Protocol (BZRX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0
$ 1.64
$ 0.00110095
--

--

0.00%

0.00%

bZx Protocol (BZRX) रियल-टाइम प्राइस $0.00287381 है. पिछले 24 घंटों में, BZRX ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BZRX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.64 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00110095 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BZRX में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

bZx Protocol (BZRX) मार्केट की जानकारी

$ 2.82M
--
$ 2.96M
980.78M
1,030,000,000.0
bZx Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.82M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BZRX की मार्केट में उपलब्ध राशि 980.78M है, कुल आपूर्ति 1030000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.96M है.

bZx Protocol (BZRX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, bZx Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, bZx Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0009954182 था.
पिछले 60 दिनों में, bZx Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0017765051 था.
पिछले 90 दिनों में, bZx Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.0009954182+34.64%
60 दिन$ +0.0017765051+61.82%
90 दिन$ 0--

bZx Protocol (BZRX) क्या है

bZx is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking enabling the building of Decentralized Applications for lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. bZx is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. The BZRX token is a governance token that allows the bZx community to govern the protocol through staking BZRX token and voting in the bZx DAO. The bZx ecosystem is designed to emphasize community control over the protocol through governance, fee sharing, and voting.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

bZx Protocol (BZRX) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

bZx Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में bZx Protocol (BZRX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके bZx Protocol (BZRX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? bZx Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब bZx Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BZRX लोकल करेंसी में

bZx Protocol (BZRX) टोकन का अर्थशास्त्र

bZx Protocol (BZRX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BZRX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: bZx Protocol (BZRX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज bZx Protocol (BZRX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BZRX प्राइस 0.00287381 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BZRX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BZRX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00287381 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
bZx Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BZRX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.82M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BZRX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BZRX की मार्केट में उपलब्ध राशि 980.78M USD है.
BZRX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BZRX ने 1.64 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BZRX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BZRX ने 0.00110095 USD की ATL प्राइस देखी.
BZRX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BZRX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BZRX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BZRX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BZRX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:27:30 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.