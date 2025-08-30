Buz Economy मूल्य (BUZ)
Buz Economy (BUZ) रियल-टाइम प्राइस $0.076401 है. पिछले 24 घंटों में, BUZ ने $ 0.075988 के कम और $ 0.077097 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BUZ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.646605 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.065663 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BUZ में +0.04%, 24 घंटों में -0.85%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Buz Economy का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.15M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BUZ की मार्केट में उपलब्ध राशि 15.00M है, कुल आपूर्ति 15000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.15M है.
आज के दिन के दौरान, Buz Economy का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00065710767328198 था.
पिछले 30 दिनों में, Buz Economy का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0005831611 था.
पिछले 60 दिनों में, Buz Economy का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0133885723 था.
पिछले 90 दिनों में, Buz Economy का USD में मूल्य बदलाव $ -0.02015499628985471 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00065710767328198
|-0.85%
|30 दिन
|$ +0.0005831611
|+0.76%
|60 दिन
|$ -0.0133885723
|-17.52%
|90 दिन
|$ -0.02015499628985471
|-20.87%
The Buz Economy is a LaunchPad on Base. Buz provides a robust ecosystem designed to propel projects to success with a suite of unique tools and resources. Projects launched with Buz harness the power of the BUZ token, tools and partners, seamlessly integrating into the Buz economy. Buz facilitates strategic partnerships, offering critical networking opportunities. Projects also benefit from increased reach and visibility through access to an expansive audience.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
