Butter मूल्य (BUTTER)
--
--
+6.10%
+6.10%
Butter (BUTTER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BUTTER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BUTTER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BUTTER में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +6.10% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Butter का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 102.34K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BUTTER की मार्केट में उपलब्ध राशि 244.22B है, कुल आपूर्ति 244221256770.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 102.34K है.
आज के दिन के दौरान, Butter का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Butter का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Butter का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Butter का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+15.61%
|60 दिन
|$ 0
|+68.78%
|90 दिन
|$ 0
|--
What is the project about? Meme token about the love for butter. Butter is a community project. What makes your project unique? There is no other community dedicated to the love of Butter History of your project. Project is 1 day old What’s next for your project? We are planning on spreading $Butter as far and wide as we can What can your token be used for? Butter itself has no use case other than removing the negative effects of margarine. In today's society we are getting back to our roots and spreading that Vitamin A, D, E, and K.
Butter (BUTTER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BUTTER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
