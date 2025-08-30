Burr Governance Token मूल्य (BURR)
Burr Governance Token (BURR) रियल-टाइम प्राइस $0.0037689 है. पिछले 24 घंटों में, BURR ने $ 0.00374639 के कम और $ 0.00406947 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BURR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03520368 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BURR में -0.37%, 24 घंटों में -7.38%, तथा पिछले 7 दिनों में -39.73% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Burr Governance Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 286.78K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BURR की मार्केट में उपलब्ध राशि 76.13M है, कुल आपूर्ति 89999999.9999991 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 339.04K है.
आज के दिन के दौरान, Burr Governance Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000300572377466007 था.
पिछले 30 दिनों में, Burr Governance Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001989033 था.
पिछले 60 दिनों में, Burr Governance Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0015050446 था.
पिछले 90 दिनों में, Burr Governance Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.009379036143560666 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000300572377466007
|-7.38%
|30 दिन
|$ -0.0001989033
|-5.27%
|60 दिन
|$ -0.0015050446
|-39.93%
|90 दिन
|$ -0.009379036143560666
|-71.33%
BurrBear has built a novel DEX offering; -Multi Stable Pools for the classic USD:USD type trades -Our novel Burr Pools that are 20x more capital efficient for stablecoins (any kind of stablecoin backed by currencies, commodities, on-chain synthetic, anything tokenized or tracking market pricing from off chain etc). -Classic Generalized Pool (multi token constant product) for generalized token trades.
Burr Governance Token (BURR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BURR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
