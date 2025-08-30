BURR की अधिक जानकारी

Burr Governance Token लोगो

Burr Governance Token मूल्य (BURR)

गैर-सूचीबद्ध

1 BURR से USD लाइव प्राइस:

$0.0037689
$0.0037689$0.0037689
-7.30%1D
mexc
USD
Burr Governance Token (BURR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:00:05 (UTC+8)

Burr Governance Token (BURR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00374639
$ 0.00374639$ 0.00374639
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00406947
$ 0.00406947$ 0.00406947
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00374639
$ 0.00374639$ 0.00374639

$ 0.00406947
$ 0.00406947$ 0.00406947

$ 0.03520368
$ 0.03520368$ 0.03520368

$ 0
$ 0$ 0

-0.37%

-7.38%

-39.73%

-39.73%

Burr Governance Token (BURR) रियल-टाइम प्राइस $0.0037689 है. पिछले 24 घंटों में, BURR ने $ 0.00374639 के कम और $ 0.00406947 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BURR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03520368 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BURR में -0.37%, 24 घंटों में -7.38%, तथा पिछले 7 दिनों में -39.73% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Burr Governance Token (BURR) मार्केट की जानकारी

$ 286.78K
$ 286.78K$ 286.78K

--
----

$ 339.04K
$ 339.04K$ 339.04K

76.13M
76.13M 76.13M

89,999,999.9999991
89,999,999.9999991 89,999,999.9999991

Burr Governance Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 286.78K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BURR की मार्केट में उपलब्ध राशि 76.13M है, कुल आपूर्ति 89999999.9999991 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 339.04K है.

Burr Governance Token (BURR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Burr Governance Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000300572377466007 था.
पिछले 30 दिनों में, Burr Governance Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001989033 था.
पिछले 60 दिनों में, Burr Governance Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0015050446 था.
पिछले 90 दिनों में, Burr Governance Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.009379036143560666 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000300572377466007-7.38%
30 दिन$ -0.0001989033-5.27%
60 दिन$ -0.0015050446-39.93%
90 दिन$ -0.009379036143560666-71.33%

Burr Governance Token (BURR) क्या है

BurrBear has built a novel DEX offering; -Multi Stable Pools for the classic USD:USD type trades -Our novel Burr Pools that are 20x more capital efficient for stablecoins (any kind of stablecoin backed by currencies, commodities, on-chain synthetic, anything tokenized or tracking market pricing from off chain etc). -Classic Generalized Pool (multi token constant product) for generalized token trades.

Burr Governance Token (BURR) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Burr Governance Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Burr Governance Token (BURR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Burr Governance Token (BURR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Burr Governance Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Burr Governance Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BURR लोकल करेंसी में

Burr Governance Token (BURR) टोकन का अर्थशास्त्र

Burr Governance Token (BURR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BURR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Burr Governance Token (BURR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Burr Governance Token (BURR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BURR प्राइस 0.0037689 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BURR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BURR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0037689 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Burr Governance Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BURR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 286.78K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BURR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BURR की मार्केट में उपलब्ध राशि 76.13M USD है.
BURR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BURR ने 0.03520368 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BURR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BURR ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BURR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BURR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BURR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BURR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BURR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:00:05 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.