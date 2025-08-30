BunnyPark Game मूल्य (BG)
BunnyPark Game (BG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00838662 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BG में -0.06%, 24 घंटों में -1.22%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.43% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BunnyPark Game का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.54K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BG की मार्केट में उपलब्ध राशि 995.41M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.60K है.
आज के दिन के दौरान, BunnyPark Game का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BunnyPark Game का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, BunnyPark Game का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, BunnyPark Game का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.22%
|30 दिन
|$ 0
|-10.60%
|60 दिन
|$ 0
|-3.91%
|90 दिन
|$ 0
|--
"BunnyPark is a DeFi + NFT project deployed on BSC with the main focus on NFT “SaaS” incubation and product standardization that allow the output of NFT development standards, diverse gameplay, product rules and application values into a series of standard smart contracts. As the Lego provider in the NFT sector, BunnyPark is able to provide many NFT and GameFi developer teams and artists a platform to create quick combinations of NFT products. BunnyPark Game is a one-stop game token launched for the SaaS ecosystem. BG will be used to participate in all SaaS incubated projects, including IBOs, GameBox, BlindBox, and participation in the game processes. This way, all SaaS GameFi will be connected to form a seamless BSC game circle. BG is not available via pre-sale but can only be obtained through participation in the SaaS ecosystem."
BunnyPark Game (BG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
