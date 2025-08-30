BunkerCoin मूल्य (BUNKER)
BunkerCoin (BUNKER) रियल-टाइम प्राइस $0.00163243 है. पिछले 24 घंटों में, BUNKER ने $ 0.00163229 के कम और $ 0.00180501 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BUNKER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00863041 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BUNKER में -2.47%, 24 घंटों में -8.08%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.96% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BunkerCoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.63M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BUNKER की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.74M है, कुल आपूर्ति 999736143.676505 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.63M है.
आज के दिन के दौरान, BunkerCoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000143628555663546 था.
पिछले 30 दिनों में, BunkerCoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001799486 था.
पिछले 60 दिनों में, BunkerCoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007534637 था.
पिछले 90 दिनों में, BunkerCoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0014109200661852908 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000143628555663546
|-8.08%
|30 दिन
|$ +0.0001799486
|+11.02%
|60 दिन
|$ -0.0007534637
|-46.15%
|90 दिन
|$ +0.0014109200661852908
|+636.96%
The world’s biggest private bunker is real, existing and owned by us. Bunker Coordinates: 51.857622222222, 11.025811111111 BunkerCoin is a project that creates safe havens in times of uncertainty and crisis. The focus is on the renovation and modernisation of the world's largest private bunker facility (codename Malachit / Komplexlager 12) close to Berlin (750’000 sqft of bunker space and 10’700’000 sqft of land above), which is designed to offer maximum protection. In addition, we will be developing an app that provides early warnings in the event of a crisis and efficiently coordinates evacuations, as well as enabling backup communication between the community. In the future, we also plan to offer customised panic rooms as well as private security services to provide the best possible support for the evacuation and safety of our community members. In the long term, we are planning further projects, such as in The Gambia, the friendliest and most peaceful country in Africa.
