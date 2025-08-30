Bumshaft मूल्य (BUMSHAFT)
Bumshaft (BUMSHAFT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BUMSHAFT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BUMSHAFT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BUMSHAFT में +0.88%, 24 घंटों में -4.82%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.98% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bumshaft का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 63.00K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BUMSHAFT की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00B है, कुल आपूर्ति 100000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 63.00K है.
आज के दिन के दौरान, Bumshaft का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bumshaft का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Bumshaft का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Bumshaft का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.82%
|30 दिन
|$ 0
|+12.47%
|60 दिन
|$ 0
|+50.11%
|90 दिन
|$ 0
|--
Amidst the IBS token surge, a clank.fun meme emerged as a hero. Bumshaft, born as a playful twist on Dickbutt, has grown into a phenomenon. It's gearing up for an upcoming 3,333 PFP NFT collection that blends top-tier art, vibes, and a cute, friendly face adored by many. Offered as a free mint to active participants it aims to unite the clanker ecosystem, with ambitions to have thousands of Bumshaft PFPs across socials, showcasing the ecosystem's strength
