Bull Pepe का आज का लाइव मूल्य 0.00000932 USD है.BULLPEPE का मार्केट कैप 9,321.44 USD है. भारत में BULLPEPE से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

BULLPEPE की अधिक जानकारी

BULLPEPE प्राइस की जानकारी

BULLPEPE क्या है

BULLPEPE आधिकारिक वेबसाइट

BULLPEPE टोकन का अर्थशास्त्र

BULLPEPE प्राइस का पूर्वानुमान

Bull Pepe मूल्य (BULLPEPE)

1 BULLPEPE से USD लाइव प्राइस:

-0.60%1D
USD
Bull Pepe (BULLPEPE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:44:04 (UTC+8)

Bull Pepe का आज का मूल्य

आज Bull Pepe (BULLPEPE) का लाइव मूल्य $ 0.00000932 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.68% का बदलाव आया है. मौजूदा BULLPEPE से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00000932 प्रति BULLPEPE है.

$ 9,321.44 के मार्केट कैप के अनुसार Bull Pepe करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B BULLPEPE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, BULLPEPE की ट्रेडिंग $ 0.00000931 (निम्न) और $ 0.00000968 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00088808 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00000894 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में BULLPEPE में पिछले एक घंटे में 0.00% और पिछले 7 दिनों में -12.86% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Bull Pepe (BULLPEPE) मार्केट की जानकारी

$ 9.32K
$ 9.32K$ 9.32K

--
----

$ 9.32K
$ 9.32K$ 9.32K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Bull Pepe का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.32K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BULLPEPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.32K है.

Bull Pepe की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00000931
$ 0.00000931$ 0.00000931
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00000968
$ 0.00000968$ 0.00000968
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00000931
$ 0.00000931$ 0.00000931

$ 0.00000968
$ 0.00000968$ 0.00000968

$ 0.00088808
$ 0.00088808$ 0.00088808

$ 0.00000894
$ 0.00000894$ 0.00000894

0.00%

-0.67%

-12.86%

-12.86%

Bull Pepe (BULLPEPE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Bull Pepe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bull Pepe का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000061478 था.
पिछले 60 दिनों में, Bull Pepe का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000065090 था.
पिछले 90 दिनों में, Bull Pepe का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00004258344846328047 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.67%
30 दिन$ -0.0000061478-65.96%
60 दिन$ -0.0000065090-69.83%
90 दिन$ -0.00004258344846328047-82.04%

Bull Pepe के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Bull Pepe (BULLPEPE) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में BULLPEPE का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Bull Pepe (BULLPEPE) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Bull Pepe के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Bull Pepe की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए BULLPEPE के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Bull Pepeप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

Bull Pepe (BULLPEPE) संसाधन

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Bull Pepe

2030 में 1 Bull Pepe का मूल्य कितना होगा?
अगर Bull Pepe 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Bull Pepe के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:44:04 (UTC+8)

Bull Pepe (BULLPEPE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Bull Pepe के बारे में और जानें

