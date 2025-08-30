BBC की अधिक जानकारी

Bull BTC Club लोगो

Bull BTC Club मूल्य (BBC)

गैर-सूचीबद्ध

1 BBC से USD लाइव प्राइस:

--
----
+4.20%1D
USD
Bull BTC Club (BBC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:53:18 (UTC+8)

Bull BTC Club (BBC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.083207
$ 0.083207$ 0.083207

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

+4.27%

-9.04%

-9.04%

Bull BTC Club (BBC) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BBC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BBC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.083207 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BBC में -0.03%, 24 घंटों में +4.27%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.04% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Bull BTC Club (BBC) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 57.44K
$ 57.44K$ 57.44K

0.00
0.00 0.00

2,100,000,000.0
2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Bull BTC Club का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BBC की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 2100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 57.44K है.

Bull BTC Club (BBC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Bull BTC Club का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bull BTC Club का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Bull BTC Club का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Bull BTC Club का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+4.27%
30 दिन$ 0-17.23%
60 दिन$ 0-16.06%
90 दिन$ 0--

Bull BTC Club (BBC) क्या है

The mission of Bull BTC Club is to bring computing power on-chain to achieve effortless hash power transactions through NFTs. Bull BTC Club users can mint hash power NFTs and build POW VR mines on the metaverse.

Bull BTC Club (BBC) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Bull BTC Club प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Bull BTC Club (BBC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Bull BTC Club (BBC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Bull BTC Club के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Bull BTC Club प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BBC लोकल करेंसी में

Bull BTC Club (BBC) टोकन का अर्थशास्त्र

Bull BTC Club (BBC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BBC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Bull BTC Club (BBC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Bull BTC Club (BBC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BBC प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BBC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BBC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Bull BTC Club का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BBC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BBC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BBC की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
BBC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BBC ने 0.083207 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BBC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BBC ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BBC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BBC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BBC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BBC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BBC का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:53:18 (UTC+8)

