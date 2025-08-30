BuildX मूल्य (BUILDX)
BuildX (BUILDX) रियल-टाइम प्राइस $0.00005162 है. पिछले 24 घंटों में, BUILDX ने $ 0.00004325 के कम और $ 0.00005742 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BUILDX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00138316 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00004302 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BUILDX में -0.51%, 24 घंटों में +17.96%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BuildX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 51.62K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BUILDX की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.83M है, कुल आपूर्ति 999832688.264347 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 51.62K है.
आज के दिन के दौरान, BuildX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BuildX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000130512 था.
पिछले 60 दिनों में, BuildX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000291994 था.
पिछले 90 दिनों में, BuildX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00001869648770061127 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+17.96%
|30 दिन
|$ -0.0000130512
|-25.28%
|60 दिन
|$ -0.0000291994
|-56.56%
|90 दिन
|$ -0.00001869648770061127
|-26.58%
BuildX is a next-generation token distribution platform built on the XRPL (XRP Ledger). The platform aims to revolutionize token distribution through advanced analytics, smart classification, and transparent reporting. By offering tools that simplify airdrops, provide real-time monitoring, and integrate AI-driven insights, BuildX supports projects, communities, and the overall ecosystem in fostering engagement, making data-driven decisions, and promoting transparency. The core features of BuildX include precision trading tools, AI-powered analytics, and a professional trading suite that caters to traders of all experience levels. The platform enables efficient and auditable token distribution with customizable systems for both straight and points-based airdrops. BuildX is designed to empower users with actionable insights, from identifying market trends to optimizing trading strategies. In addition to its robust trading and analytics capabilities, BuildX is committed to building a community-centric ecosystem. Through gamified reward mechanisms, fair token distribution, and continuous platform evolution, BuildX fosters loyalty and active participation. Its development roadmap highlights key milestones, including the launch of an airdrop SaaS platform, AI and machine learning integration, staking mechanisms, and advanced community features. BuildX tokens ($BuildX) play a central role in the ecosystem, with allocations dedicated to community growth, marketing, development, and operational sustainability. The project is committed to transparency, innovation, and the betterment of the XRPL ecosystem, aiming to create a more efficient, fair, and engaging trading environment for all participants.
