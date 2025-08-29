BUIDL की अधिक जानकारी

1 BUIDL से USD लाइव प्राइस:

$0.00113073
$0.00113073$0.00113073
+16.40%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
buidl (BUIDL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:27:07 (UTC+8)

buidl (BUIDL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00117011
$ 0.00117011$ 0.00117011
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00117011
$ 0.00117011$ 0.00117011

$ 0.01813282
$ 0.01813282$ 0.01813282

$ 0
$ 0$ 0

+1.84%

+16.49%

+33.06%

+33.06%

buidl (BUIDL) रियल-टाइम प्राइस $0.00113073 है. पिछले 24 घंटों में, BUIDL ने $ 0 के कम और $ 0.00117011 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BUIDL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01813282 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BUIDL में +1.84%, 24 घंटों में +16.49%, तथा पिछले 7 दिनों में +33.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

buidl (BUIDL) मार्केट की जानकारी

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

--
----

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

999.89M
999.89M 999.89M

999,891,136.905979
999,891,136.905979 999,891,136.905979

buidl का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.13M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BUIDL की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.89M है, कुल आपूर्ति 999891136.905979 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.13M है.

buidl (BUIDL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, buidl का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00016007 था.
पिछले 30 दिनों में, buidl का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000752252 था.
पिछले 60 दिनों में, buidl का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007216282 था.
पिछले 90 दिनों में, buidl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00016007+16.49%
30 दिन$ -0.0000752252-6.65%
60 दिन$ -0.0007216282-63.81%
90 दिन$ 0--

buidl (BUIDL) क्या है

dev.fun is a platform that lets anyone turn an idea into a live app instantly, tied to any pump.fun token. dev.fun makes app creation with AI as easy posting on X, with no coding required. --- buidlDAO ($buidl) is the operating DAO for dev.fun & the main way to get liquid exposure to its ecosystem. buidl fuels dev.fun’s growth and value creation through three core mechanisms: 1. buidlAccelerator: Projects contributing either 3% of their token supply or $3K to gain direct access to hands-on support from both the buidlDAO and dev.fun teams. This support includes assistance with distribution, visibility, development resources, and go-to-market strategies. 2. dapp supercycle buidlDAO partners with memecoin/NFT communities/protocols and chains to drive hackathons, content, and viral app launches. Incentives drive the buidl community to grow partner ecosystems, while also bringing external attention to dev.fun. 3. buidlDAO value accrual The DAO earns from accelerator fees, template marketplace, and revenue-generating core apps & primitives, creating a tokenomics flywheel accruing value to the DAO’s native token, $buidl. By growing the ecosystem, buidl aligns with the long term growth of the platform and empowers creators to shape the app economy.

buidl (BUIDL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

buidl प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में buidl (BUIDL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके buidl (BUIDL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? buidl के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब buidl प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BUIDL लोकल करेंसी में

buidl (BUIDL) टोकन का अर्थशास्त्र

buidl (BUIDL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BUIDL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: buidl (BUIDL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज buidl (BUIDL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BUIDL प्राइस 0.00113073 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BUIDL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BUIDL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00113073 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
buidl का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BUIDL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.13M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BUIDL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BUIDL की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.89M USD है.
BUIDL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BUIDL ने 0.01813282 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BUIDL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BUIDL ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BUIDL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BUIDL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BUIDL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BUIDL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BUIDL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:27:07 (UTC+8)

buidl (BUIDL) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

