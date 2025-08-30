Bueno मूल्य (BUENO)
Bueno (BUENO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BUENO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BUENO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01093737 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BUENO में +0.15%, 24 घंटों में -1.25%, तथा पिछले 7 दिनों में +85.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bueno का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 79.06K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BUENO की मार्केट में उपलब्ध राशि 870.91M है, कुल आपूर्ति 870908509.854307 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 79.06K है.
आज के दिन के दौरान, Bueno का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bueno का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Bueno का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Bueno का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.25%
|30 दिन
|$ 0
|+178.08%
|60 दिन
|$ 0
|+151.32%
|90 दिन
|$ 0
|--
Miazaki's pet mainecoon. Bueno is the name of Kendu Miazaki's cat. Kendu Miazaki is the founder of one of the largest meme coins on ETH of 2024 - $KENDU. Miazaki will be supporting Bueno. It is unique in the fact that no eth project founder has a cat token on solana which is named after his real cat. Bueno is a icon token of Kendu Miazaki's pet cat. The project is a cat meme coin on solana which is inspired by Kendu and Kendu Miazaki himself.
