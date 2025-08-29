Bucket Token मूल्य (BUT)
-2.40%
-5.38%
+1.86%
+1.86%
Bucket Token (BUT) रियल-टाइम प्राइस $0.00401149 है. पिछले 24 घंटों में, BUT ने $ 0.00401041 के कम और $ 0.00427028 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BUT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.05549 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00382411 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BUT में -2.40%, 24 घंटों में -5.38%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bucket Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.58M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BUT की मार्केट में उपलब्ध राशि 395.06M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.01M है.
आज के दिन के दौरान, Bucket Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000228477184834974 था.
पिछले 30 दिनों में, Bucket Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0025059970 था.
पिछले 60 दिनों में, Bucket Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0028063204 था.
पिछले 90 दिनों में, Bucket Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.01530808993376433 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000228477184834974
|-5.38%
|30 दिन
|$ -0.0025059970
|-62.47%
|60 दिन
|$ -0.0028063204
|-69.95%
|90 दिन
|$ -0.01530808993376433
|-79.23%
Bucket Protocol is a next-generation Liquidity Layer on the Sui Network. It empowers users to mint the $BUCK stablecoin by locking various assets as collateral, while unlocking opportunities for yield generation and leveraged liquidity across the ecosystem. Within just one month of launch, Bucket has become a top 10 DeFi application on the Sui blockchain. Today, we manage over $110M in Total Value Locked (TVL), serving as a foundation to support Sui ecosystem sustainability. Our mission is to expand $BUCK’s use cases, strengthen the ecosystem, and boost Sui’s liquidity.
Bucket Token (BUT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BUT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
