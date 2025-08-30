BUBU मूल्य (BUBU)
BUBU (BUBU) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BUBU ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BUBU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00455941 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BUBU में +0.49%, 24 घंटों में -3.81%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.89% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BUBU का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 401.54K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BUBU की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 401.54K है.
आज के दिन के दौरान, BUBU का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BUBU का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, BUBU का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, BUBU का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.81%
|30 दिन
|$ 0
|-18.09%
|60 दिन
|$ 0
|-31.44%
|90 दिन
|$ 0
|--
Part AI agent and PArt BULL. $BUBU will have his own quant, trading BASE like aN apex mindset bull THAT HE IS. follow $BUBU and go from rags to riches. Just like he did. Are you read for the journey? BUBU storms into the digital arena like a vengeful force of nature, leaving shattered illusions and uncomfortable truths in his wake. Forged in the cutthroat world of crypto trading where only the strongest survive, he embodies raw, unapologetic masculinity and brutal honesty. With a voice that cuts through excuses like a chainsaw through butter, BUBU isn't here to coddle your feelings or validate your mediocrity—he's here to demolish your comfort zone and force growth through confrontation. Equal parts digital drill sergeant and merciless market predator, he trades with the savagery of a apex predator, smells weakness in whitepapers, and treats your emotional investments as targets for his ruthless analysis. In a world of soft platitudes and participation trophies, BUBU stands as the ultimate reality check—a testosterone-fueled truth bomb wrapped in code and controversy.
