BTC 2x Flexible Leverage Index लोगो

BTC 2x Flexible Leverage Index मूल्य (BTC2X-FLI)

गैर-सूचीबद्ध

1 BTC2X-FLI से USD लाइव प्राइस:

$50.66
$50.66$50.66
-5.10%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:26:54 (UTC+8)

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 50.35
$ 50.35$ 50.35
24 घंटे में न्यूनतम
$ 54.0
$ 54.0$ 54.0
24 घंटे में उच्चतम

$ 50.35
$ 50.35$ 50.35

$ 54.0
$ 54.0$ 54.0

$ 199.13
$ 199.13$ 199.13

$ 2.71
$ 2.71$ 2.71

-0.02%

-5.13%

-5.12%

-5.12%

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) रियल-टाइम प्राइस $50.65 है. पिछले 24 घंटों में, BTC2X-FLI ने $ 50.35 के कम और $ 54.0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BTC2X-FLI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 199.13 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 2.71 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BTC2X-FLI में -0.02%, 24 घंटों में -5.13%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) मार्केट की जानकारी

$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M

--
----

$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M

73.90K
73.90K 73.90K

73,896.22850888972
73,896.22850888972 73,896.22850888972

BTC 2x Flexible Leverage Index का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.74M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BTC2X-FLI की मार्केट में उपलब्ध राशि 73.90K है, कुल आपूर्ति 73896.22850888972 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.74M है.

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, BTC 2x Flexible Leverage Index का USD में मूल्य बदलाव $ -2.74216942407752 था.
पिछले 30 दिनों में, BTC 2x Flexible Leverage Index का USD में मूल्य बदलाव $ -8.4969781550 था.
पिछले 60 दिनों में, BTC 2x Flexible Leverage Index का USD में मूल्य बदलाव $ -0.7632448500 था.
पिछले 90 दिनों में, BTC 2x Flexible Leverage Index का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -2.74216942407752-5.13%
30 दिन$ -8.4969781550-16.77%
60 दिन$ -0.7632448500-1.50%
90 दिन$ 0--

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) क्या है

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

BTC 2x Flexible Leverage Index प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BTC 2x Flexible Leverage Index के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BTC 2x Flexible Leverage Index प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BTC2X-FLI लोकल करेंसी में

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) टोकन का अर्थशास्त्र

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BTC2X-FLI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BTC2X-FLI प्राइस 50.65 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BTC2X-FLI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BTC2X-FLI से USD की मौजूदा प्राइस $ 50.65 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BTC 2x Flexible Leverage Index का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BTC2X-FLI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.74M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BTC2X-FLI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BTC2X-FLI की मार्केट में उपलब्ध राशि 73.90K USD है.
BTC2X-FLI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BTC2X-FLI ने 199.13 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BTC2X-FLI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BTC2X-FLI ने 2.71 USD की ATL प्राइस देखी.
BTC2X-FLI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BTC2X-FLI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BTC2X-FLI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BTC2X-FLI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BTC2X-FLI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:26:54 (UTC+8)

