Brume मूल्य (BRUME)

1 BRUME से USD लाइव प्राइस:

$0.056523
$0.056523
-0.20%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Brume (BRUME) मूल्य का लाइव चार्ट
Brume (BRUME) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.056457
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.056656
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.056457
$ 0.056656
$ 5.07
$ 0.01944995
--

-0.23%

-6.48%

-6.48%

Brume (BRUME) रियल-टाइम प्राइस $0.056523 है. पिछले 24 घंटों में, BRUME ने $ 0.056457 के कम और $ 0.056656 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BRUME की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5.07 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01944995 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BRUME में --, 24 घंटों में -0.23%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.48% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Brume (BRUME) मार्केट की जानकारी

$ 155.76K
--
$ 155.76K
2.76M
2,755,734.431994174
Brume का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 155.76K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BRUME की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.76M है, कुल आपूर्ति 2755734.431994174 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 155.76K है.

Brume (BRUME) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Brume का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00013314615592685 था.
पिछले 30 दिनों में, Brume का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001626392 था.
पिछले 60 दिनों में, Brume का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0155274842 था.
पिछले 90 दिनों में, Brume का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00872105249692808 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00013314615592685-0.23%
30 दिन$ -0.0001626392-0.28%
60 दिन$ +0.0155274842+27.47%
90 दिन$ +0.00872105249692808+18.24%

Brume (BRUME) क्या है

Brume Wallet is an Ethereum wallet (for now), whose killer feature is a built-in implementation of the Tor protocol (the dark net), that makes all your network requests go through the Tor network, such that the people at the end of the pipe can't use your IP address to track you or censor you. By using traditional wallets, your IP address is sent to multiple third-party services, who often have access to your multiple wallet addresses too, so they can use this information to track you and your wallets, and/or censor your transactions. Brume Wallet prevents that, and does even more in terms of privacy and security.

Brume (BRUME) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Brume प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Brume (BRUME) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Brume (BRUME) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Brume के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Brume प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BRUME लोकल करेंसी में

Brume (BRUME) टोकन का अर्थशास्त्र

Brume (BRUME) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BRUME टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Brume (BRUME) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Brume (BRUME) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BRUME प्राइस 0.056523 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BRUME से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BRUME से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.056523 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Brume का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BRUME के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 155.76K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BRUME की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BRUME की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.76M USD है.
BRUME की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BRUME ने 5.07 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BRUME का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BRUME ने 0.01944995 USD की ATL प्राइस देखी.
BRUME का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BRUME के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BRUME इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BRUME इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BRUME का प्राइस का अनुमान देखें.
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.