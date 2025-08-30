BRUH की अधिक जानकारी

BRUH प्राइस की जानकारी

BRUH आधिकारिक वेबसाइट

BRUH टोकन का अर्थशास्त्र

BRUH प्राइस का पूर्वानुमान

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Bruh लोगो

Bruh मूल्य (BRUH)

गैर-सूचीबद्ध

1 BRUH से USD लाइव प्राइस:

--
----
-3.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Bruh (BRUH) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:01:31 (UTC+8)

Bruh (BRUH) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00005189
$ 0.00005189$ 0.00005189
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00005471
$ 0.00005471$ 0.00005471
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00005189
$ 0.00005189$ 0.00005189

$ 0.00005471
$ 0.00005471$ 0.00005471

$ 0.02611272
$ 0.02611272$ 0.02611272

$ 0.00002029
$ 0.00002029$ 0.00002029

+0.02%

-3.34%

-15.92%

-15.92%

Bruh (BRUH) रियल-टाइम प्राइस $0.00005248 है. पिछले 24 घंटों में, BRUH ने $ 0.00005189 के कम और $ 0.00005471 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BRUH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02611272 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00002029 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BRUH में +0.02%, 24 घंटों में -3.34%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.92% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Bruh (BRUH) मार्केट की जानकारी

$ 52.48K
$ 52.48K$ 52.48K

--
----

$ 52.48K
$ 52.48K$ 52.48K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Bruh का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 52.48K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BRUH की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 52.48K है.

Bruh (BRUH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Bruh का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bruh का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000042674 था.
पिछले 60 दिनों में, Bruh का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000112028 था.
पिछले 90 दिनों में, Bruh का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000002990176667577483 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.34%
30 दिन$ -0.0000042674-8.13%
60 दिन$ +0.0000112028+21.35%
90 दिन$ +0.000002990176667577483+6.04%

Bruh (BRUH) क्या है

Meet $BRUH, a green monster who's tired of the hype, the pumps, and the inevitable dumps. Unlike other tokens, $BRUH doesn't care about the moon or lambos. In fact, $BRUH doesn't care about much at all. He's seen the meme tokens come and go, watched as their value bled to zero, and he's had enough. So, what does $BRUH do? He launches his own token, of course. Powered by the iconic Mike Wazowski $BRUH face, $BRUH is here to spread a different kind of energy—a laid-back, "whatever" attitude that's refreshingly honest in a space filled with overzealous optimism. This isn't about creating the next big thing; it's about embracing the $BRUH moments in life, those times when you just want to throw your hands up and say, "Bruh."

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Bruh प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Bruh (BRUH) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Bruh (BRUH) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Bruh के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Bruh प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BRUH लोकल करेंसी में

Bruh (BRUH) टोकन का अर्थशास्त्र

Bruh (BRUH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BRUH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Bruh (BRUH) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Bruh (BRUH) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BRUH प्राइस 0.00005248 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BRUH से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BRUH से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00005248 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Bruh का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BRUH के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 52.48K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BRUH की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BRUH की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
BRUH की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BRUH ने 0.02611272 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BRUH का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BRUH ने 0.00002029 USD की ATL प्राइस देखी.
BRUH का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BRUH के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BRUH इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BRUH इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BRUH का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:01:31 (UTC+8)

Bruh (BRUH) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.