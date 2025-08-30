Browser DAO मूल्य (BROWSER)
Browser DAO (BROWSER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BROWSER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BROWSER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BROWSER में +8.29%, 24 घंटों में +19.95%, तथा पिछले 7 दिनों में +14.58% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Browser DAO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.02K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BROWSER की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.73M है, कुल आपूर्ति 999725825.729161 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.02K है.
आज के दिन के दौरान, Browser DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Browser DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Browser DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Browser DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+19.95%
|30 दिन
|$ 0
|+8.41%
|60 दिन
|$ 0
|+111.85%
|90 दिन
|$ 0
|--
Empowering autonomous browser agents on Solana Vision: To control the web's most powerful autonomous browser agents through a decentralised token economy. $BROWSER is the utility token powering innovation in browser automation on Solana. By enabling governance, advanced tools, and sustainable tokenomics, we're paving the way for the future of AI-driven web automation. The DAO controls 30% of supply post-burn and engages in transparent decision-making to align with community goals. Staking and reserves provide mechanisms to incentivise the marketplace.
