Brooder लोगो

Brooder मूल्य (BROOD)

गैर-सूचीबद्ध

1 BROOD से USD लाइव प्राइस:

--
----
-4.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Brooder (BROOD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:52:00 (UTC+8)

Brooder (BROOD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00418949
$ 0.00418949$ 0.00418949

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.40%

+2.67%

+2.67%

Brooder (BROOD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BROOD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BROOD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00418949 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BROOD में --, 24 घंटों में -4.40%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.67% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Brooder (BROOD) मार्केट की जानकारी

$ 14.79K
$ 14.79K$ 14.79K

--
----

$ 16.04K
$ 16.04K$ 16.04K

921.07M
921.07M 921.07M

999,034,912.313693
999,034,912.313693 999,034,912.313693

Brooder का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.79K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BROOD की मार्केट में उपलब्ध राशि 921.07M है, कुल आपूर्ति 999034912.313693 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 16.04K है.

Brooder (BROOD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Brooder का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Brooder का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Brooder का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Brooder का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.40%
30 दिन$ 0+10.13%
60 दिन$ 0+29.99%
90 दिन$ 0--

Brooder (BROOD) क्या है

Brooder is an AI engine built for creators to generate their own characters and launch them as tokens on the Solana blockchain using our launchpad. Our framework combines the latest LLM capabilities, users can customise their own contract address and launch a token directly onto Pump Fun for free. Our utility token $BROOD will be the native currency of the platform with a burning mechanism for each deployment + a subscription model paid in $BROOD.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Brooder प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Brooder (BROOD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Brooder (BROOD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Brooder के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Brooder प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BROOD लोकल करेंसी में

Brooder (BROOD) टोकन का अर्थशास्त्र

Brooder (BROOD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BROOD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Brooder (BROOD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Brooder (BROOD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BROOD प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BROOD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BROOD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Brooder का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BROOD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.79K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BROOD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BROOD की मार्केट में उपलब्ध राशि 921.07M USD है.
BROOD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BROOD ने 0.00418949 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BROOD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BROOD ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BROOD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BROOD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BROOD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BROOD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BROOD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:52:00 (UTC+8)

