Brokoli मूल्य (BRKL)
Brokoli (BRKL) रियल-टाइम प्राइस $0.00365159 है. पिछले 24 घंटों में, BRKL ने $ 0.0036259 के कम और $ 0.0037203 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BRKL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.83 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00309859 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BRKL में +0.05%, 24 घंटों में -1.49%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.91% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Brokoli का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 195.26K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BRKL की मार्केट में उपलब्ध राशि 53.47M है, कुल आपूर्ति 125000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 456.45K है.
आज के दिन के दौरान, Brokoli का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Brokoli का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002086748 था.
पिछले 60 दिनों में, Brokoli का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000080948 था.
पिछले 90 दिनों में, Brokoli का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000098029086327429 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.49%
|30 दिन
|$ +0.0002086748
|+5.71%
|60 दिन
|$ -0.0000080948
|-0.22%
|90 दिन
|$ -0.000098029086327429
|-2.61%
Brokoli is an impact-to-earn NFT tree metaverse. Here, every DeFi function is climate positive at no extra cost for the user. Users can make, own, and trade the positive impact they make by using Brokoli's green DeFi products. Brokoli's core platform: a green aggregator for token swaps, lending and yield farming. It makes every DeFi transaction climate positive at no extra cost for the user. API: Any GameFi and DeFi platform can implement the Brokoli API to make their transactions climate positive, generating more revenue, brand awareness and users for Brokoli. NFT Digital Forests: Users can receive seeds by using Brokoli's green products or by completing quests. These seeds are turned into NFT trees after the DAO vote. Digital NFT forests will be tradable as Brokoli Impact Credits with other users that want to move up the leaderboard of impact, and with corporates that want CSR (corporate social responsibility) - it's a decentralized alternative to carbon credits. Governing the protocol is the decentralized autonomous organization (DAO) model that controls 100% of the climate offset funding, with the BRKL token at its core. This mechanism distributes the funds collected between Tree Planting, Renewable Energy and Electronic Waste Collection projects around the globe, with token holders having 100% control of the fund allocations.
