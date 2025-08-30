BROKE की अधिक जानकारी

Brokecoin लोगो

Brokecoin मूल्य (BROKE)

गैर-सूचीबद्ध

1 BROKE से USD लाइव प्राइस:

--
----
-6.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Brokecoin (BROKE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:59:49 (UTC+8)

Brokecoin (BROKE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.000011
$ 0.000011$ 0.000011
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00001271
$ 0.00001271$ 0.00001271
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.000011
$ 0.000011$ 0.000011

$ 0.00001271
$ 0.00001271$ 0.00001271

$ 0.00001441
$ 0.00001441$ 0.00001441

$ 0.00000153
$ 0.00000153$ 0.00000153

-3.57%

-6.76%

+19.75%

+19.75%

Brokecoin (BROKE) रियल-टाइम प्राइस $0.00001102 है. पिछले 24 घंटों में, BROKE ने $ 0.000011 के कम और $ 0.00001271 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BROKE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00001441 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000153 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BROKE में -3.57%, 24 घंटों में -6.76%, तथा पिछले 7 दिनों में +19.75% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Brokecoin (BROKE) मार्केट की जानकारी

$ 989.68K
$ 989.68K$ 989.68K

--
----

$ 990.65K
$ 990.65K$ 990.65K

89.80B
89.80B 89.80B

89,890,990,246.48691
89,890,990,246.48691 89,890,990,246.48691

Brokecoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 989.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BROKE की मार्केट में उपलब्ध राशि 89.80B है, कुल आपूर्ति 89890990246.48691 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 990.65K है.

Brokecoin (BROKE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Brokecoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Brokecoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000021923 था.
पिछले 60 दिनों में, Brokecoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000079410 था.
पिछले 90 दिनों में, Brokecoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000086472977508771076 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-6.76%
30 दिन$ -0.0000021923-19.89%
60 दिन$ +0.0000079410+72.06%
90 दिन$ +0.0000086472977508771076+364.45%

Brokecoin (BROKE) क्या है

BrokeCoin is a meme-meets-utility cryptocurrency project operating under the ethos of Transparency, Community, and Respect. Formally registered as an LLC in Wyoming, USA, BrokeCoin is building an expansive ecosystem that combines light-hearted spirit of meme culture with real-world crypto utilities—spanning gaming, staking, NFTs, web services, and an e-commerce platform. Brokecoin believes in developing useful and interesting meme-inspired utilities to both service the crypto industry, and generate value for holders.

Brokecoin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Brokecoin (BROKE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Brokecoin (BROKE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Brokecoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Brokecoin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BROKE लोकल करेंसी में

Brokecoin (BROKE) टोकन का अर्थशास्त्र

Brokecoin (BROKE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BROKE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Brokecoin (BROKE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Brokecoin (BROKE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BROKE प्राइस 0.00001102 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BROKE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BROKE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00001102 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Brokecoin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BROKE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 989.68K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BROKE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BROKE की मार्केट में उपलब्ध राशि 89.80B USD है.
BROKE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BROKE ने 0.00001441 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BROKE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BROKE ने 0.00000153 USD की ATL प्राइस देखी.
BROKE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BROKE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BROKE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BROKE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BROKE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:59:49 (UTC+8)

