brodogcoin लोगो

brodogcoin मूल्य (BRO)

गैर-सूचीबद्ध

1 BRO से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
brodogcoin (BRO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:19:06 (UTC+8)

brodogcoin (BRO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00199177
$ 0.00199177$ 0.00199177

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-6.27%

-6.27%

brodogcoin (BRO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BRO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BRO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00199177 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BRO में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -6.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

brodogcoin (BRO) मार्केट की जानकारी

$ 13.75K
$ 13.75K$ 13.75K

--
----

$ 13.75K
$ 13.75K$ 13.75K

965.30M
965.30M 965.30M

965,299,487.0
965,299,487.0 965,299,487.0

brodogcoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.75K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BRO की मार्केट में उपलब्ध राशि 965.30M है, कुल आपूर्ति 965299487.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 13.75K है.

brodogcoin (BRO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, brodogcoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, brodogcoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, brodogcoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, brodogcoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0-2.06%
60 दिन$ 0+0.43%
90 दिन$ 0--

brodogcoin (BRO) क्या है

The Bro Everyone Needs. Imagine a cryptocurrency that's not just a digital asset but your ultimate bro in the world of crypto. Brodogcoin is the loyal companion that stands by your side, ready to fetch those gains and have your back through thick and thin. Whether you're navigating the highs and lows of the market, chilling with your crew, or grinding for that next big move, Brodogcoin is there, bringing good vibes and zero drama. This is more than just a coin—it's your reliable wingman in the wild west of crypto, always ready to help you level up. Because every bro deserves a loyal companion, and with Brodogcoin, you're never riding solo!

brodogcoin (BRO) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

brodogcoin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में brodogcoin (BRO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके brodogcoin (BRO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? brodogcoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब brodogcoin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BRO लोकल करेंसी में

brodogcoin (BRO) टोकन का अर्थशास्त्र

brodogcoin (BRO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BRO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: brodogcoin (BRO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज brodogcoin (BRO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BRO प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BRO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BRO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
brodogcoin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BRO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.75K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BRO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BRO की मार्केट में उपलब्ध राशि 965.30M USD है.
BRO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BRO ने 0.00199177 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BRO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BRO ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BRO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BRO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BRO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BRO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BRO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:19:06 (UTC+8)

