Bro the cat मूल्य (BRO)
+0.39%
-5.16%
-5.07%
-5.07%
Bro the cat (BRO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BRO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BRO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00726825 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BRO में +0.39%, 24 घंटों में -5.16%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.07% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bro the cat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 174.74K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BRO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.70M है, कुल आपूर्ति 999699941.764266 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 174.74K है.
आज के दिन के दौरान, Bro the cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bro the cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Bro the cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Bro the cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.16%
|30 दिन
|$ 0
|+10.30%
|60 दिन
|$ 0
|+5.60%
|90 दिन
|$ 0
|--
“Bro the Cat” is a viral memecoin on the Solana blockchain, inspired by a mischievous black cat that embodies internet humor and trolling culture. The coin features a cheeky black cat, known for its playful antics and sassy attitude, making it a perfect mascot for the internet-savvy memecoin world. As the cat trolls its way through social media, “Bro the Cat” has gained popularity by combining humor with the fast, low-cost transactions of Solana, quickly capturing attention and going viral.
Bro the cat (BRO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BRO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
