Bro if I held (IF) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, IF ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00130147 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IF में +1.24%, 24 घंटों में -5.01%, तथा पिछले 7 दिनों में +10.91% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bro if I held का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 26.37K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IF की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.06M है, कुल आपूर्ति 997062242.859676 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 26.37K है.
आज के दिन के दौरान, Bro if I held का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bro if I held का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Bro if I held का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Bro if I held का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.01%
|30 दिन
|$ 0
|+5.35%
|60 दिन
|$ 0
|+29.84%
|90 दिन
|$ 0
|--
"Bro if I held, I would not be so poor" is a meme everyone in the memespace can relate to, timeless, edgy and relateable to everyone. It is now a community takeover and within the second day of CTO it hit over 5000 holders! Which really shows that this is a meme that has come to stay. Enjoy the memes, the fun and do not become the meme itself. If only you held bro, you would not cope so much.
Bro if I held (IF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
