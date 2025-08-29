BRLA Digital BRLA मूल्य (BRLA)
BRLA Digital BRLA (BRLA) रियल-टाइम प्राइस $0.183414 है. पिछले 24 घंटों में, BRLA ने $ 0.183406 के कम और $ 0.184924 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BRLA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.18874 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.075673 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BRLA में -0.26%, 24 घंटों में -0.66%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.50% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BRLA Digital BRLA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.89M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BRLA की मार्केट में उपलब्ध राशि 86.62M है, कुल आपूर्ति 86042343.32708564 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 15.78M है.
आज के दिन के दौरान, BRLA Digital BRLA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0012275229530593 था.
पिछले 30 दिनों में, BRLA Digital BRLA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0041214959 था.
पिछले 60 दिनों में, BRLA Digital BRLA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0019796056 था.
पिछले 90 दिनों में, BRLA Digital BRLA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0012275229530593
|-0.66%
|30 दिन
|$ +0.0041214959
|+2.25%
|60 दिन
|$ +0.0019796056
|+1.08%
|90 दिन
|$ 0
|--
BRLA Digital offers a BRL-pegged stablecoin specifically designed for cross-border transactions, catering to B2B clients seeking efficient and secure payment solutions. The BRLA token is the only audited BRL stablecoin, providing smooth and reliable on/off ramps for businesses. By utilizing the BRLA token, companies can streamline their financial operations, and reduce transaction costs, all within a fully compliant framework.
