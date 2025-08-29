BRLA की अधिक जानकारी

BRLA Digital BRLA लोगो

BRLA Digital BRLA मूल्य (BRLA)

गैर-सूचीबद्ध

1 BRLA से USD लाइव प्राइस:

$0.183414
-0.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
BRLA Digital BRLA (BRLA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:26:37 (UTC+8)

BRLA Digital BRLA (BRLA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.183406
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.184924
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.183406
$ 0.184924
$ 0.18874
$ 0.075673
-0.26%

-0.66%

+0.50%

+0.50%

BRLA Digital BRLA (BRLA) रियल-टाइम प्राइस $0.183414 है. पिछले 24 घंटों में, BRLA ने $ 0.183406 के कम और $ 0.184924 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BRLA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.18874 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.075673 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BRLA में -0.26%, 24 घंटों में -0.66%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.50% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BRLA Digital BRLA (BRLA) मार्केट की जानकारी

$ 15.89M
--
$ 15.78M
86.62M
86,042,343.32708564
BRLA Digital BRLA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.89M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BRLA की मार्केट में उपलब्ध राशि 86.62M है, कुल आपूर्ति 86042343.32708564 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 15.78M है.

BRLA Digital BRLA (BRLA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, BRLA Digital BRLA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0012275229530593 था.
पिछले 30 दिनों में, BRLA Digital BRLA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0041214959 था.
पिछले 60 दिनों में, BRLA Digital BRLA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0019796056 था.
पिछले 90 दिनों में, BRLA Digital BRLA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0012275229530593-0.66%
30 दिन$ +0.0041214959+2.25%
60 दिन$ +0.0019796056+1.08%
90 दिन$ 0--

BRLA Digital BRLA (BRLA) क्या है

BRLA Digital offers a BRL-pegged stablecoin specifically designed for cross-border transactions, catering to B2B clients seeking efficient and secure payment solutions. The BRLA token is the only audited BRL stablecoin, providing smooth and reliable on/off ramps for businesses. By utilizing the BRLA token, companies can streamline their financial operations, and reduce transaction costs, all within a fully compliant framework.

BRLA Digital BRLA प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BRLA Digital BRLA (BRLA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BRLA Digital BRLA (BRLA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BRLA Digital BRLA के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BRLA Digital BRLA प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BRLA लोकल करेंसी में

BRLA Digital BRLA (BRLA) टोकन का अर्थशास्त्र

BRLA Digital BRLA (BRLA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BRLA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: BRLA Digital BRLA (BRLA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज BRLA Digital BRLA (BRLA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BRLA प्राइस 0.183414 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BRLA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BRLA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.183414 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BRLA Digital BRLA का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BRLA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.89M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BRLA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BRLA की मार्केट में उपलब्ध राशि 86.62M USD है.
BRLA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BRLA ने 0.18874 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BRLA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BRLA ने 0.075673 USD की ATL प्राइस देखी.
BRLA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BRLA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BRLA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BRLA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BRLA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:26:37 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.