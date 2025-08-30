BRIGHT की अधिक जानकारी

Bright Union लोगो

Bright Union मूल्य (BRIGHT)

गैर-सूचीबद्ध

1 BRIGHT से USD लाइव प्राइस:

$0.00159402
0.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Bright Union (BRIGHT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:01:03 (UTC+8)

Bright Union (BRIGHT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0
$ 0.721301
$ 0.00142523
--

--

-16.38%

-16.38%

Bright Union (BRIGHT) रियल-टाइम प्राइस $0.00159402 है. पिछले 24 घंटों में, BRIGHT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BRIGHT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.721301 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00142523 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BRIGHT में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -16.38% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Bright Union (BRIGHT) मार्केट की जानकारी

$ 38.47K
--
$ 175.34K
24.13M
110,000,000.0
Bright Union का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.47K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BRIGHT की मार्केट में उपलब्ध राशि 24.13M है, कुल आपूर्ति 110000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 175.34K है.

Bright Union (BRIGHT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Bright Union का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bright Union का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005298109 था.
पिछले 60 दिनों में, Bright Union का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001130179 था.
पिछले 90 दिनों में, Bright Union का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0005298109-33.23%
60 दिन$ -0.0001130179-7.09%
90 दिन$ 0--

Bright Union (BRIGHT) क्या है

Bright Union is a crypto coverage (“insurance”) aggregation platform that allows user to easily protect their capital from hacks, smart contract fails, and rug pulls. Bright Union as aggregator facilitates three key actions: 1. Compare, buy and manage crypto coverages on different platforms from a single interface 2. Provide coverage by staking stable coins or matured currencies on different platforms from a single interface. 3. Stake at Bright Union and become part of the DAO (the Union). Bright Union does not stop at being an Aggregator, we are also an DeFi coverage accelerator. “We make risk markets work” through our innovative Bright Treasury . In short: the Bright Treasury will take positions in the crypto risk markets, and will provide superior investment opportunities for crypto users.

Bright Union (BRIGHT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Bright Union प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Bright Union (BRIGHT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Bright Union (BRIGHT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Bright Union के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Bright Union प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BRIGHT लोकल करेंसी में

Bright Union (BRIGHT) टोकन का अर्थशास्त्र

Bright Union (BRIGHT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BRIGHT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Bright Union (BRIGHT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Bright Union (BRIGHT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BRIGHT प्राइस 0.00159402 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BRIGHT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BRIGHT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00159402 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Bright Union का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BRIGHT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.47K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BRIGHT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BRIGHT की मार्केट में उपलब्ध राशि 24.13M USD है.
BRIGHT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BRIGHT ने 0.721301 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BRIGHT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BRIGHT ने 0.00142523 USD की ATL प्राइस देखी.
BRIGHT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BRIGHT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BRIGHT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BRIGHT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BRIGHT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:01:03 (UTC+8)

अस्वीकरण

