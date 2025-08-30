Bright Union मूल्य (BRIGHT)
--
--
-16.38%
-16.38%
Bright Union (BRIGHT) रियल-टाइम प्राइस $0.00159402 है. पिछले 24 घंटों में, BRIGHT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BRIGHT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.721301 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00142523 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BRIGHT में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -16.38% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bright Union का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.47K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BRIGHT की मार्केट में उपलब्ध राशि 24.13M है, कुल आपूर्ति 110000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 175.34K है.
आज के दिन के दौरान, Bright Union का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bright Union का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005298109 था.
पिछले 60 दिनों में, Bright Union का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001130179 था.
पिछले 90 दिनों में, Bright Union का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0005298109
|-33.23%
|60 दिन
|$ -0.0001130179
|-7.09%
|90 दिन
|$ 0
|--
Bright Union is a crypto coverage (“insurance”) aggregation platform that allows user to easily protect their capital from hacks, smart contract fails, and rug pulls. Bright Union as aggregator facilitates three key actions: 1. Compare, buy and manage crypto coverages on different platforms from a single interface 2. Provide coverage by staking stable coins or matured currencies on different platforms from a single interface. 3. Stake at Bright Union and become part of the DAO (the Union). Bright Union does not stop at being an Aggregator, we are also an DeFi coverage accelerator. “We make risk markets work” through our innovative Bright Treasury . In short: the Bright Treasury will take positions in the crypto risk markets, and will provide superior investment opportunities for crypto users.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Bright Union (BRIGHT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Bright Union (BRIGHT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Bright Union के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब Bright Union प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
Bright Union (BRIGHT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BRIGHT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
