Bridged USDT लोगो

Bridged USDT मूल्य (USDT)

गैर-सूचीबद्ध

1 USDT से USD लाइव प्राइस:

$1.001
$1.001$1.001
+0.10%1D
mexc
USD
Bridged USDT (USDT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:01:18 (UTC+8)

Bridged USDT (USDT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.995025
$ 0.995025$ 0.995025
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.995025
$ 0.995025$ 0.995025

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 2.02
$ 2.02$ 2.02

$ 0.95296
$ 0.95296$ 0.95296

+0.13%

+0.15%

+0.49%

+0.49%

Bridged USDT (USDT) रियल-टाइम प्राइस $1.001 है. पिछले 24 घंटों में, USDT ने $ 0.995025 के कम और $ 1.005 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USDT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.02 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.95296 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USDT में +0.13%, 24 घंटों में +0.15%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Bridged USDT (USDT) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

--
----

Bridged USDT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USDT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 0.00 है.

Bridged USDT (USDT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Bridged USDT का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00152504 था.
पिछले 30 दिनों में, Bridged USDT का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003732729 था.
पिछले 60 दिनों में, Bridged USDT का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0032920888 था.
पिछले 90 दिनों में, Bridged USDT का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0021541775313935 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00152504+0.15%
30 दिन$ +0.0003732729+0.04%
60 दिन$ +0.0032920888+0.33%
90 दिन$ +0.0021541775313935+0.22%

Bridged USDT (USDT) क्या है

Bridged USDT प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Bridged USDT (USDT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Bridged USDT (USDT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Bridged USDT के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Bridged USDT प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

USDT लोकल करेंसी में

Bridged USDT (USDT) टोकन का अर्थशास्त्र

Bridged USDT (USDT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. USDT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Bridged USDT (USDT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Bridged USDT (USDT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव USDT प्राइस 1.001 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
USDT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
USDT से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.001 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Bridged USDT का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
USDT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
USDT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
USDT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
USDT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
USDT ने 2.02 USD की ATH प्राइस हासिल की.
USDT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
USDT ने 0.95296 USD की ATL प्राइस देखी.
USDT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
USDT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या USDT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष USDT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए USDT का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.