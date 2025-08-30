SANDR की अधिक जानकारी

Bridged Andromeda लोगो

Bridged Andromeda मूल्य (SANDR)

गैर-सूचीबद्ध

1 SANDR से USD लाइव प्राइस:

$0.0019598
-1.60%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Bridged Andromeda (SANDR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:00:58 (UTC+8)

Bridged Andromeda (SANDR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00193189
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00200075
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00193189
$ 0.00200075
$ 1.3
$ 0.00182383
--

-1.63%

-3.85%

-3.85%

Bridged Andromeda (SANDR) रियल-टाइम प्राइस $0.0019598 है. पिछले 24 घंटों में, SANDR ने $ 0.00193189 के कम और $ 0.00200075 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SANDR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.3 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00182383 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SANDR में --, 24 घंटों में -1.63%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Bridged Andromeda (SANDR) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
--
$ 0.00
0.00
--
Bridged Andromeda का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SANDR की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 0.00 है.

Bridged Andromeda (SANDR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Bridged Andromeda का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bridged Andromeda का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007482271 था.
पिछले 60 दिनों में, Bridged Andromeda का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009018466 था.
पिछले 90 दिनों में, Bridged Andromeda का USD में मूल्य बदलाव $ -0.004276587054374862 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.63%
30 दिन$ -0.0007482271-38.17%
60 दिन$ -0.0009018466-46.01%
90 दिन$ -0.004276587054374862-68.57%

Bridged Andromeda (SANDR) क्या है

Bridged Andromeda (SANDR) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Bridged Andromeda प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Bridged Andromeda (SANDR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Bridged Andromeda (SANDR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Bridged Andromeda के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Bridged Andromeda प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SANDR लोकल करेंसी में

Bridged Andromeda (SANDR) टोकन का अर्थशास्त्र

Bridged Andromeda (SANDR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SANDR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Bridged Andromeda (SANDR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Bridged Andromeda (SANDR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SANDR प्राइस 0.0019598 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SANDR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SANDR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0019598 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Bridged Andromeda का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SANDR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SANDR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SANDR की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
SANDR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SANDR ने 1.3 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SANDR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SANDR ने 0.00182383 USD की ATL प्राइस देखी.
SANDR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SANDR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SANDR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SANDR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SANDR का प्राइस का अनुमान देखें.
