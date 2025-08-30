BMI की अधिक जानकारी

Bridge Mutual मूल्य (BMI)

1 BMI से USD लाइव प्राइस:

$0.00256634
$0.00256634
+12.10%1D
USD
Bridge Mutual (BMI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:23:09 (UTC+8)

Bridge Mutual (BMI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0022406
$ 0.0022406
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00335032
$ 0.00335032
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0022406
$ 0.0022406

$ 0.00335032
$ 0.00335032

$ 5.46
$ 5.46

$ 0
$ 0

-22.69%

+12.16%

+15.94%

+15.94%

Bridge Mutual (BMI) रियल-टाइम प्राइस $0.00256634 है. पिछले 24 घंटों में, BMI ने $ 0.0022406 के कम और $ 0.00335032 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BMI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5.46 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BMI में -22.69%, 24 घंटों में +12.16%, तथा पिछले 7 दिनों में +15.94% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Bridge Mutual (BMI) मार्केट की जानकारी

$ 166.04K
$ 166.04K

--
--

$ 410.62K
$ 410.62K

64.70M
64.70M

160,000,000.0
160,000,000.0

Bridge Mutual का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 166.04K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BMI की मार्केट में उपलब्ध राशि 64.70M है, कुल आपूर्ति 160000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 410.62K है.

Bridge Mutual (BMI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Bridge Mutual का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00027823 था.
पिछले 30 दिनों में, Bridge Mutual का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006564633 था.
पिछले 60 दिनों में, Bridge Mutual का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003537794 था.
पिछले 90 दिनों में, Bridge Mutual का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001893237134967911 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00027823+12.16%
30 दिन$ +0.0006564633+25.58%
60 दिन$ -0.0003537794-13.78%
90 दिन$ -0.001893237134967911-42.45%

Bridge Mutual (BMI) क्या है

Bridge Mutual is a decentralized, discretionary p2p/p2b insurance platform that provides coverage for stablecoins, centralized exchanges, and smart contracts. Its platform allows users to provide insurance coverage, decide on insurance payouts, and get compensated for taking part in the ecosystem.

Bridge Mutual (BMI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Bridge Mutual प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Bridge Mutual (BMI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Bridge Mutual (BMI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Bridge Mutual के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Bridge Mutual प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BMI लोकल करेंसी में

Bridge Mutual (BMI) टोकन का अर्थशास्त्र

Bridge Mutual (BMI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BMI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Bridge Mutual (BMI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Bridge Mutual (BMI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BMI प्राइस 0.00256634 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BMI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BMI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00256634 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Bridge Mutual का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BMI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 166.04K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BMI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BMI की मार्केट में उपलब्ध राशि 64.70M USD है.
BMI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BMI ने 5.46 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BMI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BMI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BMI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BMI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BMI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BMI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BMI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:23:09 (UTC+8)

Bridge Mutual (BMI) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

