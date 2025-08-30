BRICK की अधिक जानकारी

Brick Block लोगो

Brick Block मूल्य (BRICK)

1 BRICK से USD लाइव प्राइस:

$0.00013791
$0.00013791
0.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Brick Block (BRICK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:00:43 (UTC+8)

Brick Block (BRICK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.181172
$ 0.181172

$ 0
$ 0

--

-0.03%

-49.61%

-49.61%

Brick Block (BRICK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BRICK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BRICK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.181172 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BRICK में --, 24 घंटों में -0.03%, तथा पिछले 7 दिनों में -49.61% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Brick Block (BRICK) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
$ 0.00

$ 62.35
$ 62.35

$ 13.79K
$ 13.79K

0.00
0.00

100,000,000.0
100,000,000.0

Brick Block का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 62.35 है. BRICK की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 13.79K है.

Brick Block (BRICK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Brick Block का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Brick Block का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Brick Block का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Brick Block का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.03%
30 दिन$ 0-42.47%
60 दिन$ 0-17.63%
90 दिन$ 0--

Brick Block (BRICK) क्या है

Real estate investment powered by blockchain for fractionalownership and passive income. BrickBlock empowers the digitization of real estate value and revenue streams. By leveraging blockchain technology, we transform traditional property ownership into tradable tokens (NFTs) or fungible investment tokens. This unlocks new possibilities: fractional ownership allows investment in high-value properties with lower capital, while revenue streams like rent or resale profits can be automatically distributed to token holders, creating a transparent and efficient system for both investors and property owners.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Brick Block (BRICK) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Brick Block प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Brick Block (BRICK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Brick Block (BRICK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Brick Block के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Brick Block प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BRICK लोकल करेंसी में

Brick Block (BRICK) टोकन का अर्थशास्त्र

Brick Block (BRICK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BRICK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Brick Block (BRICK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Brick Block (BRICK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BRICK प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BRICK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BRICK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Brick Block का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BRICK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BRICK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BRICK की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
BRICK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BRICK ने 0.181172 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BRICK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BRICK ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BRICK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BRICK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 62.35 USD है.
क्या BRICK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BRICK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BRICK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:00:43 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.