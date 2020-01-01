Brian (BRIAN) टोकन का अर्थशास्त्र

Brian (BRIAN) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं.
Brian (BRIAN) जानकारी

Who is Brian?

Brian is a meme coin on the Base chain, a mutated combination of the Hulk meets Brett.

What will the token be used for?

The Brian token will be used for vesting and reward opportunities for the community. It is a community driven project.

What is the supply of Brian?

The total supply of Brian is 1 billion

Where can I buy Brian?

Brian is currently available on Uniswap but other exchanges are expected to be added in the future.

आधिकारिक वेबसाइट:
https://brianarmbase.com/

Brian (BRIAN) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण

Brian (BRIAN) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें.

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन:
$ 2.97M
कुल आपूर्ति:
$ 972.03M
मार्केट में उपलब्ध राशि:
$ 972.03M
FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन):
$ 2.97M
अब तक का सबसे उच्च स्तर:
$ 0.00823332
अब तक का सबसे कम स्तर:
$ 0
मौजूदा प्राइस:
$ 0.00305102
Brian (BRIAN) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले

Brian (BRIAN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है.

प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है:

कुल आपूर्ति:

BRIAN टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी.

मार्केट में उपलब्ध राशि:

वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या.

अधिकतम आपूर्ति:

कुल कितने BRIAN मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है.

FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन):

वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी.

मुद्रास्फ़ीति दर:

यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं.

ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं?

मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी.

सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना.

पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम.

कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत.

अब जब आप BRIAN के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो BRIAN टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

BRIAN प्राइस का अनुमान

जानना चाहते हैं कि BRIAN भविष्य में किस दिशा में जा सकता है? हमारा BRIAN प्राइस का अनुमान पेज मार्केट सेंटिमेंट, ऐतिहासिक ट्रेंड और तकनीकी संकेतकों को मिलाकर एक भविष्य की दिशा का अनुमान प्रदान करता है.

अस्वीकरण

इस पेज पर टोकन के अर्थशास्त्र का डेटा तीसरे पक्ष के स्रोतों से लिया गया है. MEXC इसकी सटीकता की गारंटी नहीं देता है. कृपया निवेश करने से पहले गहन शोध करें.