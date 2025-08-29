BRIAN की अधिक जानकारी

Brian लोगो

Brian मूल्य (BRIAN)

गैर-सूचीबद्ध

1 BRIAN से USD लाइव प्राइस:

$0.00386219
$0.00386219$0.00386219
-6.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Brian (BRIAN) मूल्य का लाइव चार्ट
Brian (BRIAN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00379013
$ 0.00379013$ 0.00379013
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00422155
$ 0.00422155$ 0.00422155
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00379013
$ 0.00379013$ 0.00379013

$ 0.00422155
$ 0.00422155$ 0.00422155

$ 0.00823332
$ 0.00823332$ 0.00823332

$ 0
$ 0$ 0

+1.90%

-6.47%

-3.47%

-3.47%

Brian (BRIAN) रियल-टाइम प्राइस $0.00386219 है. पिछले 24 घंटों में, BRIAN ने $ 0.00379013 के कम और $ 0.00422155 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BRIAN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00823332 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BRIAN में +1.90%, 24 घंटों में -6.47%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.47% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Brian (BRIAN) मार्केट की जानकारी

$ 3.75M
$ 3.75M$ 3.75M

--
----

$ 3.75M
$ 3.75M$ 3.75M

972.03M
972.03M 972.03M

972,025,798.487458
972,025,798.487458 972,025,798.487458

Brian का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.75M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BRIAN की मार्केट में उपलब्ध राशि 972.03M है, कुल आपूर्ति 972025798.487458 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.75M है.

Brian (BRIAN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Brian का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000267534325803937 था.
पिछले 30 दिनों में, Brian का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000296496 था.
पिछले 60 दिनों में, Brian का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0009718150 था.
पिछले 90 दिनों में, Brian का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000267534325803937-6.47%
30 दिन$ -0.0000296496-0.76%
60 दिन$ +0.0009718150+25.16%
90 दिन$ 0--

Brian (BRIAN) क्या है

Who is Brian? Brian is a meme coin on the Base chain, a mutated combination of the Hulk meets Brett. What will the token be used for? The Brian token will be used for vesting and reward opportunities for the community. It is a community driven project. What is the supply of Brian? The total supply of Brian is 1 billion Where can I buy Brian? Brian is currently available on Uniswap but other exchanges are expected to be added in the future.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Brian (BRIAN) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Brian प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Brian (BRIAN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Brian (BRIAN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Brian के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Brian प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BRIAN लोकल करेंसी में

Brian (BRIAN) टोकन का अर्थशास्त्र

Brian (BRIAN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BRIAN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Brian (BRIAN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Brian (BRIAN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BRIAN प्राइस 0.00386219 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BRIAN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BRIAN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00386219 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Brian का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BRIAN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.75M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BRIAN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BRIAN की मार्केट में उपलब्ध राशि 972.03M USD है.
BRIAN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BRIAN ने 0.00823332 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BRIAN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BRIAN ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BRIAN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BRIAN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BRIAN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BRIAN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BRIAN का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.