Brett Gold लोगो

Brett Gold मूल्य (BRETTGOLD)

गैर-सूचीबद्ध

1 BRETTGOLD से USD लाइव प्राइस:

-1.60%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Brett Gold (BRETTGOLD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:00:56 (UTC+8)

Brett Gold (BRETTGOLD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00254442
$ 0.00254442$ 0.00254442

0.00%

-1.65%

+1.83%

+1.83%

Brett Gold (BRETTGOLD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BRETTGOLD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BRETTGOLD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00254442 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BRETTGOLD में 0.00%, 24 घंटों में -1.65%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Brett Gold (BRETTGOLD) मार्केट की जानकारी

Brett Gold का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 26.93K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BRETTGOLD की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 26.93K है.

Brett Gold (BRETTGOLD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Brett Gold का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Brett Gold का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Brett Gold का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Brett Gold का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.65%
30 दिन$ 0+6.60%
60 दिन$ 0-8.72%
90 दिन$ 0--

Brett Gold (BRETTGOLD) क्या है

Community takeover of Solana's most golden meme coin - $BrettGold

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Brett Gold (BRETTGOLD) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Brett Gold प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Brett Gold (BRETTGOLD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Brett Gold (BRETTGOLD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Brett Gold के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Brett Gold प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BRETTGOLD लोकल करेंसी में

Brett Gold (BRETTGOLD) टोकन का अर्थशास्त्र

Brett Gold (BRETTGOLD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BRETTGOLD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Brett Gold (BRETTGOLD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Brett Gold (BRETTGOLD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BRETTGOLD प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BRETTGOLD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BRETTGOLD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Brett Gold का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BRETTGOLD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 26.93K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BRETTGOLD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BRETTGOLD की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
BRETTGOLD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BRETTGOLD ने 0.00254442 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BRETTGOLD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BRETTGOLD ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BRETTGOLD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BRETTGOLD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BRETTGOLD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BRETTGOLD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BRETTGOLD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:00:56 (UTC+8)

