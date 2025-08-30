BreakBot मूल्य (BREAK)
--
--
+4.89%
+4.89%
BreakBot (BREAK) रियल-टाइम प्राइस $0.00001439 है. पिछले 24 घंटों में, BREAK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BREAK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00144929 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000864 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BREAK में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +4.89% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BreakBot का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.29K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BREAK की मार्केट में उपलब्ध राशि 993.58M है, कुल आपूर्ति 999699348.977718 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 14.38K है.
आज के दिन के दौरान, BreakBot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BreakBot का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000007439 था.
पिछले 60 दिनों में, BreakBot का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000028141 था.
पिछले 90 दिनों में, BreakBot का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000002091327466489495 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0000007439
|+5.17%
|60 दिन
|$ +0.0000028141
|+19.56%
|90 दिन
|$ +0.000002091327466489495
|+17.00%
A platform where users can create their own agent to be jail broken by others to test the security of their agents. Way it works is a User will seed an Agent with an initial LP and Prompt, which then other users will try and crack to get the hidden phrase. Every attempt costs money and is added to the LP, once a degen is able to "Crack" the AI. They are rewarded with 70% of the LP money, the creator gets 20% and platform gets 10% 50% of which is burnt.
BreakBot (BREAK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BREAK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
